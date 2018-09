PSG vs Rennes : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro parisino enfrenta a los equipo rojinegro este domingo en el estadio Roazhon Park por la fecha 7 de la Liga de Francia. Con Neymar, Cavani y Di María, el PSG busca el triunfo ante Rennes, para mantener el invicto y el primer lugar de la tabla de posiciones de la Ligue 1. (8:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (TV: Bein Sports para Francia y Europa)



El tridente de Neymar, Ángel Di María y Edinson Cavani estará presente en el PSG vs Rennes y se espera que encaminen el triunfo del los Blues, que en la Liga de Francia, parece no contar con oponente alguno.



El ausente del partido PSG vs Rennes, será Kylian Mbappé suspendido, pero se espera el regreso de Buffon al equipo titular luego del la derrota del PSG ante Liverpool por la Champions League.



En la previa del PSG vs Rennes, el equipo de Tuchel ha gando los cinco partidos disputados, tiene puntaje perfecto y mantiene el primer lugar en la jornada, incluso con un partido por disputar.

Video: Gol 3 de Liverpool

Lille ascendió a la segunda posición de la Ligue 1 tras su triunfo este sábado por 2-1 contra el Nantes (17º), en una sexta jornada que vio al Niza (14º) perder por 1-0 en Montpellier (3º), y a Saint-Étienne (7º) y Estrasburgo (8º) reencontrarse con la victoria, respectivamente contra Caen (16º) por 2-1 y Amiens (18º) por 3-1.



Si existió la BBC (Benzema, Bale, Cristiano) del Real Madrid, la MSN (Messi, Suárez, Neymar) del Barcelona, o la MCN (Mbappé, Cavani, Neymar) del PSG, el Lille presume de la 'BIP BIP', formada por Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Nicolas Pépé.



Después de que Nicolas Pépé marcara un triplete contra Amiens (3-2), Jonathan Ikoné inscribió un bonito gol en la victoria contra Nantes.



Este triunfo permitite a Lille ascender a la segunda plaza en la clasificación y lograr, con trece puntos en seis jornadas, su mejor inicio tras seis partidos desde la campaña 1952-1953, lo que contrasta con la 17ª posición de la temporada precedente.

En cambio, Nantes solo ha logrado cinco puntos en seis jornadas. Por su parte, Mario Balotelli no pudo impedir la derrota por 1-0 del Niza en campo del Montpellier.



El Mónaco, reciente rival del Atlético de Madrid en Liga de Campeones, dio otro paso atrás en su ambición de conquistar la Ligue 1, al no pasar el viernes del empate a uno ante el Nimes (9º).



Anthony Briançon abrió el marcador para el conjunto visitante (19), antes de que el capitán colombiano del club del Principado Radamel Falcao estableciese la igualada definitiva (27), tres días después de haber perdido en 'Champions' 2-1 con el Atlético de Madrid.



Los hombres de Leonardo Jardim suman ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria entre todas las competiciones.

Posibles alineaciones el PSG vs Rennes:



PSG : Buffon, Thiago Silva, Meunier, Bernat, Kimpembe, Diarra , Di María, Rabiot, Verratti, Neymar y Cavani.

Rennes : Koubek, Da Silva, Mexer, Traoré, Gelin, Bensebaini, Grenier, André, Siebatcheu, Del Castillo y Sarr.

