PSG vs Rennes EN VIVO Con Neymar, Mbappé y Cavani, juegan por el título por la Copa de Francia

PSG vs Rennes: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro parisino enfrenta este sábado a los rojinegros en el Stade de France de Paris por la final de la Copa de Francia. Con Neymar, Edinson Cavani y Mbappé, los blues buscan un nuevo título para cerrar la temporada. (2:00 p.m. hora peruana)



El poderoso tridente de estrellas de Neymar, Mbappé y Cavani vuelve a juntarse para la final PSG vs Rennes. La ausencia del brasileño por lesión, al igual que la del uruguayo, dejaron en las manos del joven francés el ataque parisino. Ahora, vuelven a juntarse para deleite de su afición.



El contexto del encuentro PSG vs Rennes, deja un sin sabor en los blues. De los cuatro títulos posibles, quedaron sin opción del más preciado: la Champions League, consiguieron la Liga de Francia pero se quedaron sin la Copa de la Liga. Esta es la oportunidad de cerrar su segundo palmares de la temporada.



Una derrota para el equipo de Thomas Tuchel supondría un fracaso total. Por ello, el duelo PSG vs Rennes pondrá a prueba la solvencia del proyecto del DT alemán. En cualquier caso, perder la final signicaría la peor campaña en los últimos años, con solo un título conseguido.

Video: Gol 3 de PSG

"El objetivo es claro, ganar el doblete (Copa-Campeonato). Debemos ganar el sábado", dijo el técnico el domingo, cuando su equipo selló la Ligue 1 derrotando 3-1 al Mónaco. Hace diez días reconoció estar "preocupado" por la final.



El PSG había sumado dos derrotas consecutivas en el campeonato, 5-1 ante el Lille y 3-2 ante el Nantes tres días después, lo que provocó una situación de crisis no vista antes esta temporada.



Pero el regreso del famoso trío de delanteros parisinos supone un aliciente. Cavani ya jugó el pasado fin de semana, así como Neymar, que disputó sus primeros 45 minutos en tres meses.



Además Ángel Di María estuvo en el banquillo, tras haberse perdido cinco partidos. En gran forma (20 goles y 11 pases decisivos) antes de su lesión en el pie derecho, Neymar "está preparado para el sábado", anunció Tuchel, en el que será el primer partido en el Stade de France del astro brasileño.

La última vez que Cavani, Neymar y Mbappé jugaron juntos fue el 19 de enero en el festival (9-0) ante el Guingamp. Para la final son además duda por cuestiones físicas el italiano Marco Verratti y el brasileño Thiago Silva, según Tuchel.



El Rennes, por su parte, llega al partido por el título en mala racha -una victoria en sus ocho últimos partidos- pero contará con un espectacular apoyo popular. Hasta 80 autobuses y un tren de alta velocidad especial partirán desde la Bretaña para impulsar el que sería su primer título desde 1971.



En el campo, Hatem Ben Arfa intentará tomarse la venganza perfecta ante su antiguo club, con el que vivió un delicado enfrentamiento el pasado curso. Le acompañará en el ataque Mbaye Niang, otro jugador importante que podría traer de cabeza a la defensa parisina.

