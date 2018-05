PSG vs Rennes: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Di María y Mbappé por la Liga de Francia

PSG vs Rennes: EN VIVO ONLINE TV Con Ángel Di María y Kylian Mbappé, el cuadro de los 'blues' enfrenta al equipo rojinegro este sábado en el Parque de los Príncipes por la fecha 37 de la Liga de Francia. PSG va por un triunfo ante Rennes para cerrar la temporada con broche de oro. (2:00 p.m.) (TV: DirecTv canal 612)



El PSG vs Rennes será uno de los partidos más complicados para los parisinos a partir de lo emocional. La lesión de Dani Alves ha impactado al plantel plagado de brasileños. El lateral se queda sin mundial y se suma a la lesión de Neymar.



Al parecer la felicidad del triplete nacional no será suficiente. EL PSG vs Rennes suponía un trámite relajado tras su título de la Copa de Francia, que suma a la de Liga de Francia y la Copa de la Liga.



Sin embargo, el PSG vs Rennes pone en juego para la visita un cupo para la Europa League, por lo que podría sacar provecho de la situación que atraviesa los azules. No obstante, no podrá contar con Brandon y Diallo.

Video: Gol 1 de PSG

Además, de cara al PSG vs Rennes el equipo de Unai Emery, que también se despide esta temporada, ha sufrido otras bajas. A las lesiones de Neymar, ya conocida, Dani Alves, se suman la de Julian Draxler, Thiago Silva y Verratti.



Emery decidió no convocar a Edinson Cavani para el PSG vs Rennes, por lo tanto Ángel Di María y Mbappé serán los responsables del ataque del equipo. Ambos jugadores puden todavía meterse entre los diez máximos goleadores de la Liga de Francia. Cavani, sin jugar, tiene casi asegurado el trofeo de máximo artillero con 28 tantos.

Posibles formaciones del PSG vs Rennes:



PSG: Trapp, Kimpembe, Thiago Silva, Yuri, Marquinhos, Draxler, Di María, Rabiot, Lo Celso, Pastore y Mbappé.

Rennes : Koubek, Danzé, Zeffane, Gelin, Bensebaini, Gnagnon, André, Prcić, Bourigeaud, Hunou y Sarr.

