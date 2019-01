PSG vs Rennes: EN VIVO Con Mbappé, Cavani y Di María, juegan por la Liga de Francia

PSG vs Rennes : EN VIVO EN DIRECTO Con Mbappé, Cavani y Di María, los parisinos reciben al cuadro rojinegro este domingo en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 22 de la Ligue 1. PSG va por un triunfo ante Rennes para ratificar su amplia superioridad en el torneo francés. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El técnico alemán Thomas Tuchel sin bajar la guardia en la Liga 1 aspira a ganar el partido PSG vs Rennes, pese a la ausencia por lesión de su estrella Neymar, quien no tiene fecha de regreso y está a la espera de la evaluación médica final.



Así, Mbappé, Cavani y Di María serán los responsables del ataque de los blues en el partido PSG vs Rennes. Sin embargo, el DT Tuchel tampoco contará con Marco Verrati y Kimpembe, que pese a estar recuperado tovadía está fuera de forma.



En la previa del partido PSG vs Rennes el equipo parisino ha sumado 53 puntos y conta con una amplia ventaja de 10 puntos sobre el Lille, pero esta diferencia podría ampliarse debido a que le restan dos partidos por disputar en la Ligue 1.

PSG vs Guingamp: Tercer Gol de Mbappé (Fuente: Ligue 1)

Los blues ostentan el impresionante registro de 19 partidos sin perder y cediendo solo dos empates. El PSG vs Rennes, por el contrario, encuentra a los rojinegros en el noveno lugar luego de sumar dos partidos sin victorias.

Posibles alineaciones del PSG vs Rennes:



PSG: Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Kehrer, Di María, Draxler, Cavani, Choupo-Moting y Mbappé.

Rennes : Koubek, Da Silva, Mexer, Traoré, Ben Arfa, Grenier, André, Bourigeaud, Lea Siliki, Niang y Sarr.



