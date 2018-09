PSG vs. Saint-Etienne EN VIVO EN DIRECTO abren la quinta jornada de la Ligue 1 este viernes cuando Neymar y compañía se den cita en el 'Parque de los Príncipes', duelo que empezará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y podrás seguir también por la señal ESPN.



El PSG vs Saint Etienne, servirá también para conocer en qué condiciones llegó Neymar, quien afrontó amistoso con la selección de Brasil. Esta vez Tomas Tuchel no contará con el socio del brasileño, el joven Kylian Mbappé, quien cumplirá con la primera de tres fechas de su sanción en la Ligue 1.



También será el PSG vs. Saint Etienne un duelo de 'alto riesgo' para Thomas Tuchel, pues una lesión de alguna de sus estrellas podría condicionar su esquema cuando este martes enfrente al Liverpool de Inglaterra, por la fase de grupos de la Champions League. Donde estrenará su nueva indumentaria by Air Jordan.



El PSG vs. Saint Etienne, puede convertirse en la marca perfecta para los parisinos líderes de la Ligue 1. Primero se impusieron ante Caen (3-0) y Angers (3-1) en París y ahora el Saint-Etienne (9º, 6 puntos) tiene la difícil misión de visitar al gran favorito, después de haber ganado únicamente un partido de los cuatro disputados esta temporada.



Una de las duda que tiene Tomas Tuchel está en el arco donde hay debate entre quien debe ser titular en la Ligue 1: Alphonse Areola o el veterano italiano Gianluigi Buffon. "Los dos están unidos, en buena forma, y debemos acostumbrarnos a que no haya un número 1. La situación está así", dijo el DT del PSG.



Posibles alienaciones

PSG: Buffon; Meuinier, Thiago Silva, Kimpembe, N'Soki, Marquinhos, Rabiot, Draxler, Neymar, Di María, Cavani.



Saint-Etienne: Ruffier; Debuchy, Perrin, Subotic, Gabriel Silva, Selnaes, M'Vila, Salibur, Khazri, Cabella, Beric.