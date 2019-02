PSG vs Saint-Étienne EN VIVO Con Mbappé y Di María, se miden por la Liga de Francia 

PSG vs Saint-Étienne EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' visitan este domingo a los 'verdes' en el Stade Geoffroy-Guichard por la fecha 25 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú por la señal de DirecTV Sports 2.



¿Vas a seguir el PSG vs Saint-Étienne vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



PSG, líder de la Liga de Francia, buscará su segundo triunfo al hilo en el certamen tras perder invicto ante Lyon. Los de Tuchel están muy motivados por lo hecho a mitad de semana en la Champions League.



PSG se impuso 2-0 ante Manchester United en el mítico estadio Old Trafford de Inglaterra en partidazo de Kylian Mbappé y Ángel Di María.

Pese a gran momento, PSG no podrá contar con los delanteros Edinson Cavani y Neymar por lesión. Todo el peso volverá a caer sobre Kylian Mbappé, Dani Alves, Verrati y Di María.



Saint-Étienne, por su parte, marcha en la casilla 5 de la Liga de Francia con 40 puntos. El local viene de derrotar a Strasbourg 2-1 con el que regresaron a la victoria tras 3 choques.