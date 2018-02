PSG vs Toulouse: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Con Neymar Mbappé y Di María la Liga de Francia

PSG vs Toulouse : EN VIVO ONLINE TV Los parisinos se enfrentan al TFC este sábado en el Stadium Municipal de la ciudad por la fecha 25 de la Liga de Francia. Sin Edinson Cavani pero con Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María en el ataque, el PSG busca un triunfo ante Toulouse para encaminar el título del torneo francés (11:00 a.m.) (TV: DirecTv canal 610)



El PSG vs Toulouse es el preámbulo del partido de la Champions League, es más decisivo para el objetivo del cuadro parisino. No obstante, un triunfo no solo alimenta el ánimo, también encaminaría el título de la liga.



PSG vs Toulouse es un trámite del fixture para el técnico Unai Emery, ya que su equipo el líder de la liga con 11 puntos de ventaja sobre Olympique Marsella y 12 son el tercer, Mónaco.

Cinco días antes del desplazamiento al campo del Real Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League, el PSG decidió prescindir de tres de sus titulares habituales, Edinson Cavani, Thiago Motta y Layvin Kurzawa, para la visita del sábado al Toulouse en la Ligue 1.

PSG 4-1 Sochaux: resumen y goles

Cavani, que se entrenó el viernes, sufre "dolores en la cadera derecha", mientras que Kurzawa tiene una "contractura en el muslo derecho". El motivo de la ausencia de Thiago Motta, que se ha perdido más de un mes de competición por lesiones, no fue precisado por el club parisino en su cuenta de Twitter.



Esa ausencia de Motta deja especialmente en duda su presencia en el partido ante el Real Madrid. Si no puede jugar, los reemplazos evidentes son Lassana Diarra o Giovani Lo Celso, que tiene toda la "confianza" del entrenador Unai Emery, según dijo el técnico español este viernes en conferencia de prensa.



Cavani, con 21 tantos, es el actual máximo goleador de la Ligue 1 francesa, donde el París Saint-Germain es líder destacado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.