PSG vs Toulouse EN VIVO Con Mbappé, Cavani y Di María por Liga de Francia

PSG vs Toulouse EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' reciben este domingo a los 'Violetas' en el Estadio Parque de los Príncipes por la fecha 3 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Toulouse vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémcias y mucho más. ¡No te lo pierdas!



PSG del técnico Tuchel no atraviesa un buen presente. Marcha en la casilla 8 de la Liga de Francia con 3 puntos. El último fin de semana cayó sorpresivamente 2-1 con Rennes con Mbappé, Cavani y Di Marcía en cancha.

Pero muy aparte de los resultados, en PSG solo se habla de Neymar y su futuro en el club. El jugador entrenó con el equipo, aunque su cabeza parece estar en España, donde podría ser fichado por Barcelona o Real Madrid.



Tuchel lo quiere este domingo, pero todo dependerá de cuánto cambie su situación en las próximas horas. De no pasar nada nuevo, Neymar podría debutar ante Toulouse en la Liga de Francia 2019-2020.