En principio Zinedine Zidane desestimó la opción de dirigir a PSG, el ‘enemigo’ deportivo de Olympique Marsella, club con el que el astro está vinculado desde lo sentimental. No obstante, lo profesional puede pesar más y las ideas cambian si se trata de un enorme desafío. Por ello, en las últimas horas, el ex Real Madrid vuelve a sonar fuerte como potencial reemplazante de Mauricio Pochettino, el actual estratega que la pasa mal tras caer contra Manchester City.

De acuerdo con información del periódico francés Le Parisien, publicada este mismo jueves, ‘Zizou’ ya tuvo un primer contacto con ‘Les Bleus’. El rotativo señaló que el encuentro tuvo lugar en el Royal Monceau, uno de los hoteles más lujosos de París, a la que habrían asistido el director deportivo Leonardo y el director general Jean-Claude Blanc, quien conoce al campeón del mundo en 1998.

Sin embargo, el relevo no se producirá de forma inmediata. Según siempre el citado medio, en el PSG quieren a ‘ZZ’ para la próxima temporada, aunque no se descarta nada de cara a enero. Menos aún cuando ni el propio Pochettino pudo garantizar su continuidad.

El último miércoles, luego de la caída 1-2 ante el City, el estratega argentino le preguntaron si estaría en el banquillo parisino para la siguiente fase de la Champions League, a lo que contestó: “Adiós, gracias”.

De momento, en Francia no confirman que seguirá hasta final de temporada en la capital de Francia y los rumores que le sitúan en el Manchester United siguen más vivos que nunca.

El problema para Zidane

Uno de los principales motivos por los que Zidane aún no se ha decidido del todo por el PSG es por su gran amor al Olympique Marsella. Aunque nunca jugó ahí, el técnico ha reiterado sistemáticamente que es hincha del club y parte de su familia sigue viviendo en la ciudad.

Además, el ex DT de Real Madrid, según pudo informar el periódico AS, expresó que no está totalmente convencido de asumir el mando del primer equipo en el estadio Parque de los Príncipes con la campaña iniciada.

Asimismo, el campeón del mundo está muy involucrado en otra clase de proyectos, alejados del fútbol.

Zidane para retener a Mbappé

Finalmente, y según la información publicada por la Cadena Cope, el PSG no solo piensa en el francés como el hombre idóneo para retomar el proyecto, sino también como una carta para retener a Kylian Mbappé y así no se marche gratis en junio de 2022 al Real Madrid.

Los parisinos quieren seguir contando con los servicios de su estrella, pero son testigos que el tiempo se les está agotando, ya que será libre a partir del 1 de enero del próximo año.