Dos años en Arabia Saudita marcaron a Alfonso Yáñez. Jugar en un país vecino a Qatar lo hace conocedor de lo que está viviendo la Selección peruana y los hinchas en la sede donde mañana se jugará el repechaje con Australia. El buen ‘Puchungo’ recuerda su paso por el Al-Ittihad árabe y cuenta lo que pueden estar viviendo los chicos de Ricardo Gareca.

Ahora que la selección está en Qatar, recordarás tu paso por Arabia...

¡Claro! Pero Arabia es cien por ciento musulmán. En Qatar sí se pueden hacer más cosas, hay otras religiones y existe más libertad.

Viendo los reportajes, ¿qué te llama la atención de Doha?

En los hoteles creo que venden trago con restricciones. En Arabia no había nada, menos discotecas. Vi a una chica haciendo una nota televisiva en manga cero, se le veía los brazos, en Arabia eso no sucede.

¿Sufriste de ‘sed’?

No había trago ni lo podías traer caleta, si te ‘pescaban’ te metían preso. Si te encontraban con drogas o violabas, te mataban.

En Lima, luego de un triunfo importante fijo la hacías, ¿allá cómo festejabas?

Me iba a casa o nos llevaban a comer y tomar té y gaseosa, alucina, no había a dónde ir así que no me loqueaba.

En esos tiempos no existía Internet ni cable...

Solo veía televisión árabe y a la fuerza tenía que entender lo que decían o a veces esperar que pasen un partido. Estando allá me enteré de la toma de la embajada de Japón y seguí el caso por la ‘tele’, era lo poco que salía de Perú en CNN.

Alfonso Yáñez brilló en el Al-Ittihad de Arabia Saudita y en el Sport Boys. (Foto: GEC)

La ‘Blanquirroja’ soporta un calor de 40 grados en Doha, eso debe ser matador...

Es bravo. En la pretemporada entrenaba un rato y luego me metía al camarín, era imposible soportar tanto calor. Me recuperaba y volvía a salir.

Ahora hay campos climatizados...

Igual el calor se va a sentir, Perú hizo bien en llegar solo dos días antes del partido, tampoco es bueno abusar del aire acondicionado.

¿Por qué?

Tuve un problema pulmonar por el constante cambio de temperatura. En casa y en el auto andaba a full con el aire acondicionado y luego entraba al calor y eso me afectó.

¿Otra cosa que te llamó la atención?

Tienen horarios partidos por el calor y paran a rezar. Creo que lo hacen cinco veces al día y dejan las tiendas abiertas, porque ahí nadie roba, si lo haces te cortan la mano. Así que ya saben los peruanos que viajen a Qatar, pueden regresar mancos.

Una vez contaste que también estuviste en Marruecos...

Fui por tres días de descanso con un compañero, nos metimos a ver un show de chicas. El muchacho se emocionó y empezó a darles plata.

¿Y qué pasó?

Le dije: ‘Oye, tú no eres musulmán’. Y el pend... me respondió: ‘En Arabia lo soy, aquí no’, ja, ja, ja.

¿Cómo te manejaste con el Ramadán?

Era jodido, entrenábamos a la una y media de la mañana y terminábamos a las tres, de ahí recién podíamos dormir. En la calle no se podía comer, no salía de casa y solo le metía fruta.

Las chicas andaban tapadas, no podías romperte el ojo...

Todas salían de negro, no distinguía si eran guapas, flacas o gordas, así que cuando manejaba no miraba para ningún lado, aunque a veces me loqueaba.

¿Por qué?

Hablaba con mis amiguitas y me contaban que salían, lo que hacían y recordábamos buenos momentos. La mente te empieza a chambear y me daba la pensadora, luego volvía a mi realidad y me acordaba de algo que pasó con un futbolista.

¿Qué ocurrió?

El hombre había jugado el Mundial, era estrella, súper conocido y lo ampayaron con una chica en su carro, una mujer que no era su hija ni su hermana y lo metieron preso. Dije: si a un rankeado le pasa eso, a mi que no me conoce nadie me dan cadena perpetua.

¿Hay barrios picantes por allá?

Había una zona tipo el Callao o La Victoria donde paraban los hinchas, a veces iba a verlos y me reía con ellos. Comían maní, tomaban té, fumaban y se metían trago a base de alcohol medicinal, pero yo no probé.

¿La presión de ser favoritos puede complicarnos?

No. Este grupo lleva casi ocho años enfrentando a selecciones como Brasil, Argentina o Uruguay, que son 30 veces más que Australia.

¿Qué te parece Lapadula?

Me tapó la boca. Me resentí cuando se negó a venir a jugar la primera vez, pero cuando vino y lo vi jugar dije este es un vende humo de los buenos.

¿Cómo es eso?

No es fulero, vende humo blanco. Todos lo quieren, hace las cosas correctas, se mata por la selección, termina cojeando, da abrazos sinceros y cayó bien en el grupo.

Gracias por contar siempre tus anécdotas, una última, ¿lo más gracioso que te pasó en Arabia?

En mi primer entrenamiento entro a ducharme desnudo y todos salen corriendo. Me palteé y el entrenador que era brasileño me contó que uno tiene que taparse las partes íntimas. Pedí disculpas al grupo, porque no sabía esa regla.

