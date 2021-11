Alfonso Yáñez confirmó lo que hasta hace poco era un mito, una leyenda urbana en los estadios y en las conversaciones de algunas féminas. ‘Puchungo’ ha reconocido, en ‘La Fe de Cuto’, las pequeñas dimensiones de su aparato reproductor, condición que ha generado la queja de algunas de sus novias, pero que no ha impedido convertirse en uno de los solteros más codiciados de mundo deportivo.

“Mi hermano tu siempre estás mandando a la gente al desvío, usted siempre está diciendo con orgullo que es ‘Chipi’ ¿Cómo es esa vaina?”, se preguntó Luis Guadalupe en su programa ‘La Fe de Cuto’, sin esperar la respuesta del carismático exjugador.

“Mira, no es mito. No vendo ‘humo’ con eso. Es la firme. Diosito no me dio mucho cariño ahí. El hombre me afeito un poquito. Mi ‘Barboncito’ (Dios) me afeitó un poquito, pero es cumplidor el hombre...”, dijo con una sonrisa coqueta, que desató la carcajada de su compadre, ‘Cuto’ Guadalupe.

Alfonso Yáñez y su intima confesión a 'La Fe de Cuto' (Video: Trome.pe)

‘Puchungo’ Yáñez: “También he recibido algunas quejas”

El jugador reconoció también que esta condición sexual ha generado el reclamo de algunas de sus parejas ocasionales. “Han habido sus quejas, me han llamado y me han dicho: Cuídate, he viajado, estoy viviendo en Alaska, ja, ja, ja. Ya no quieren verme. Uno tiene que ser justo, no es mito, Mis amigas, las chicas con las que he podido tener una relación saben que es verdad”, reconoció con la frente en alto.

“Con mis compañeros del fútbol si era sinvergüenza, porque me bañaba delante de todos. Tenia que bañarme. Ya pues compadre, uno está mal, normal pues. Ahora ya le he hago su corte militar, pues, para que parezca más. Está ‘Cachimbo’. Pero es verdad Cuto, no puedo mentir”, reiteró el popular ‘Puchungo’ quien a su vez reconoció haber tenido una etapa como conquistador “No me puedo quejar he tenido éxito con las féminas”.

Alfonso Yáñez sueña con el ‘Puchunguito’

En otra parte dela entrevista, Alfonso Yáñez, reconoció su deseo de ser padre. “Era mi prioridad. Siempre he planificado mis cosas y a los 28 años quería casarme y tener mi familia. Quería tener una familia como mis viejos. Como manda las reglas, casarte y después tener tu hijo. Pero a esa edad estaba jugando afuera. Pero cuando fue pasando la época, cuanto más viejo te vuelves, más exquisito te pones en todo. Es más jodido poder encontrar a alguien, no que tú encuentres sino que te encuentren a ti, que la mujer diga “quiero estar con él y su pasado”, señaló.

El exjugador asegura que los años, las manías e incluso el pasado sentimental son variable que afectan a la hora de iniciar una nueva relación. “Es jodido. Jajaja. Tengo un tío que es muy gracioso, que me dice que me tengo que casar con alguien que sea del extranjero, que no te conozca. Porque acá te van a sacar fantasmas”, agregó.