Los códigos de barrio los tiene marcados a fuego en la piel. Jamás hablará o juzgará a otros, pero no tiene problemas en referirse a sí mismo. Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez es divertido, pero también ha tenido momentos duros, derrotas que marcan y el dolor de haber sido engañado. Uno de los futbolistas más ‘pepones’ y pedidos por las chicas en los años 90, nos cuenta que también ha perdido en el amor...

‘Puchungo’, que tire la primera piedra quien no fue ‘partido’...

A ver pues, el que lo hace estaría mintiendo.

¿Te molesta?

Me jode que la gente comente alegremente cuando todos hemos pasado por ese problema.

¿Qué es lo que más te incomoda?

Amigos y amigas publicando cosas, riéndose, juzgando.

¿Cómo fue tu historia?

Me llamaron por otro nombre en la cama.

¿Te ‘rayaste’?

Fue raro, a cualquiera que le pasa eso ‘vuela’, pero me empecé a reír.

¿Y cómo explicas eso?

A veces uno se cree palomilla, que se las sabe todas, y te sorprendes de que te haya tocado.

Puchungo conversó de todos los temas de actualidad con Trome. (Fotos: Allengino Quintana/ GEC)

“ME PIDIÓ PERDÓN”

¿Qué te dijo ella?

Me pedía perdón, disculpas.

¿Qué siguió?

Me duché, cambié y le dije: ‘Llámalo a ese hue... que nombraste para que pague la habitación’, y me arranqué.

¿El nombre era de algún conocido?

No estaba en mi directorio. No lo tenía rankeado.

¿Alguna vez te interesó la enamorada de un ‘pata’?

Cuando eres chiquillo, miras a la ‘geba’ de tu amigo y dices: ‘Qué bonita es’. Lo comentas y que no me digan que no, porque eso es ser mentiroso.

¿Pero ‘avanzas’?

Puedes abrazar a los dos y decirle a ella: ‘Qué le has visto a este’. Todo en joda, pero hay los que tienen otra forma de actuar...

LOS QUE LA PEGAN DEL ‘HERMANO PABLO’

¿Por ejemplo?

Esos que la pegan de ‘hermano Pablo’. Les aconsejan que busquen otra persona, que él no les conviene.

¿Y si ella te agrega al Facebook?

Le aviso a mi ‘causa’ que su ‘flaca’ me agregó a sus redes.

Lo primero que haces cuando estás con enamorada...

Llevarla a los lugares donde me vacilo. En mi caso, siempre bajo a mi barrio.

¿Y a todas les gustó?

Hubo un par que no.

¿Por qué?

Estaba ‘piña’ y cuando las llevé se armó una balacera y no se quedaron un segundo más.

'Puchungo' Yáñez contó que ya lo llaman tío y le cuesta decir 'sobrino'. (FOTOS: José Rojas /GEC)

“NO PUEDO RECLARMLE A ALGUIEN QUE NO SE EMBORRACHE”

¿Nunca vas a opinar de otro futbolista?

Puedo decirle a alguien: no te drogues, porque nunca probé. También aconsejarle: no fumes, porque jamás tuve un cigarrillo en mi boca. Pero a nadie puedo reclamarle que no se emborrache, porque yo lo hice y lo hago.

A los 51 años, sigues tratando de ‘tío’ a los demás...

Es una costumbre del Callao. A la gente mayor la tratamos así.

¿Ya te tratan así?

Claro y me cuesta decir sobrino.

Los años pasaron...

Estaba en un bar con unos amigos y la que atendía era una chica muy guapa.

¿Te reconoció?

Me pidió una foto y me inflé como un pavo. Cuando hicimos la toma me dijo: ‘Mi abuelita es tu hincha’.

¿En serio?

No me mandó a la tía, sino hasta la abuela. El tiempo pasó volando.

LA PRUEBA DE LA PRÓSTATA

¿Ya te hiciste la prueba de la próstata?

Sí, pero de sangre y ecografía.

¿Y la del tacto rectal?

Nada. No vaya a ser que a esta edad me pueda gustar.

¿Candidato para ganar el título?

Cristal. Tiene futbolistas que han jugado finales y eso pesa en esta clase de partidos.

¿Lo mejor de Alianza?

Se defiende bien y eso es mérito del profesor Carlos Bustos, que armó su equipo de atrás para adelante.

¿Es bueno un técnico silencioso como él?

Hay muchos que quieren ser más vedettes que los futbolistas.

¿Ustedes lo son?

Claro y la gente te hace sentir importante. Cuando un entrenador quiere salir más en la televisión, el jugador lo siente.

¿Técnico estudioso o práctico?

Lo importante es que el jugador le crea.

¿Por qué lo dices?

Guardiola o Mourinho estudian lo mismo que todos, la diferencia es cómo le llegas al pupilo.

Alfonso 'Puchungo' Yáñez aseguró que todavía no se ha hecho la prueba de próstata 'de tacto rectal'. (Foto: GEC)

¿Un ejemplo?

El ‘Gato’ Cuellar no era un erudito en tácticas, pero se te metía en la cabeza y te hacía sentir la camiseta, te sacaba lo que ni tú mismo sabías que tenías.

Hay los que aparecen a diario en los medios...

Salen más que el presidente de la República y eso a los futbolistas les incomoda.

Los técnicos extranjeros comentan que ven videos hasta la madrugada y algunos se sorprenden...

Como si los peruanos no hicieran lo mismo. Es que tenemos ‘extranjeritis’ aguda.

¿Fastidia?

Es que no es solo en el fútbol. Si un médico peruano trigueño, bajito, te dice que debes operarte de emergencia de apendicitis, lo piensas. Pero si aparece un doctor argentino o brasileño y te dice lo mismo, vas corriendo.

¿El negocio más común en la pelotita?

El entrenador que viene de afuera se ofrece a ganar la mitad de lo que pide un nacional, pero pone como condición traer él a los jugadores. Allí ‘pica’ y termina ganando mucho más.

¿Todos son malos?

Hay extranjeros que llegaron a dar cátedra. Un ejemplo: Tomás Silva.

El uruguayo de la ‘U’...

Vino colgado del brazo de Ernesto ‘Pinocho’ Vargas y sin el cartel del otro la rompió y hasta ahora es ídolo en la crema.

Siempre es un placer conocer tus confesiones...

A ustedes y trátenme bonito con el titular. Un gran abrazo.

Con sonrisas, bromas y carcajadas, pero sin ocultar la verdad. Más sincero, imposible. Bien lo dijo el genial novelista británico George Orwell: “En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario”.

