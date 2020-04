Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El tiempo ha pasado, los años se manifiestan en esas canas que van invadiendo su cabello y en esa barba que va apoderándose de su mentón. Lo que la vida no ha podido quitarle a José Carranza es ese apelativo de ‘Puma’ y la idolatría que sigue provocando por donde camina. Encerrado en casa, el ‘felino’ narra algunos momentos inolvidables de su época de jugador.

‘Puma’, ¿estás guardando la ‘cuarentena?

Salgo solo para las compras de la semana. Me lavo mucho, pero ya ni me afeito.

¿Y eso?

Deseo estar en reposo absoluto.

¿Quiénes están contigo?

Mi esposa y mi hija Valeria.

Debes estar sufriendo por tus nietos...

Sí y por mis hijas, una está en Cajamarca y la otra en Arequipa. A cada rato les hago videollamadas.

¿Cómo ‘matas’ las horas?

Estoy repasando las clases que llevó en el Instituto World English y American English.

¿Estás bilingue?

Por favor.

¿La frase que más repites?

Let’s Go ‘U’

Tradúcelo...

Y dale ‘U’.

¿Otra?

The ‘U’ is the ‘U’.

Hay que tener cuidado, mira lo que vive la gente de Guayaquil...

Es triste lo que les ha tocado vivir. Es un lugar que me trae muchos recuerdos.

Con la ‘U’ enfrentaste un par de veces al Barcelona de esa ciudad...

Y antes de ir me rapé, porque lo había prometido si salía campeón.

Jugaste sin pelos...

Nos programaron al mediodía, el sol estaba casi en 40 grados y mi cráneo recibía todos los rayos solares y parecía explotar.

¿Te querías desmayar?

Lo peor llegó en un lateral.

¿Qué ocurrió?

Un hincha ecuatoriano me tiró una bolsa con un líquido amarillo y caliente que justo reventó en mi cabeza.

Asu, qué bravo...

No solo apestaba, encima hervía en mi cabeza.

Dicen que Roberto Martínez era ‘camarón’ en el baño...

Nunca llevaba shampoo ni jabón, mucho menos colonia.

¿Entonces?

Utilizaba lo de los demás.

¿Es cierto que a Iván Brzic le hiciste una broma cruel?

Cuando llegó quería imponer una disciplina militar y yo no estaba de acuerdo.

¿Te vengaste?

Estaba fastidiado y quería pararlo en seco. Un día almorzando, la tía Margarita sirvió cebiche y le puso una rodaja de rocoto con hartas pepas en su plato.

¿Se dio cuenta?

En su español medio complicado preguntó: ‘¿Qué cosa es esto rojo?’. Y, de inmediato, ‘Puchungo’ Yáñez y yo respondimos: ‘Es tomate’. Lo mordió como si fuera manzana, se puso colorado y se fue corriendo al baño a tomar agua.

La tía Margarita, cocinera de la ‘U’, ¿fue tu segunda madre?

Me daba mi comida y, como yo vivía en el ‘Lolo’, también mi buena cena.

¿Es verdad que penan en ese estadio?

A veces quería irme a dormir y en la sala de trofeos se prendía y apagaba la luz.

¿Es cierto que allí pasabas Navidad y recibías el Año Nuevo?

Me quedaba solito, la tía siempre me dejaba mi chocolate y panetón y muchas veces lloraba, pero quería ser futbolista profesional y tenía que aguantármelas.

Sé que andas de luto...

Es que falleció mi sobrina Yolanda, la gemela de Irma, hijas de mi hermana. Ellas viven en Italia, cuidan personas de edad y esta pandemia se la llevó.

¿Sigues metido en el fútbol?

Con Edde Cuéllar, alcalde de Ate, subimos cerros y barrios para buscar nuevos talentos del balompié.

Gracias por dar el ejemplo de cómo se debe guardar la cuarentena...

Por favor, que la gente entienda que esto no es para tomarlo a la ligera. Es necesario acatar todo lo que nos dice el Gobierno. Un gran abrazo al pueblo peruano.

MY NAME IS ‘PUMA’

