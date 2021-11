José Luis Carranza ha sido el ‘Cuco’ para muchos delanteros del fútbol peruano, por su rudeza y su temible temperamento. Pero en una entrevista para La Fe de Cuto el ‘Puma’ confesó haber corrido como un ‘gatito’ durante una experiencia sobrenatural cuando dormía en el viejo estadio Lolo Fernández de Breña, una experiencia que recuerda como si fuera hoy. ¡No te pierdas el video!

El capitán de Universitario recordó en particular una situación que le puso los pelos de punta. “Acá penan. Yo he amanecido abajo de la cama. Aquí dormíamos como 20 los cuartos erran grandes había camarotes, pero yo era el que terminaba a bajo de la cama, esa es la realidad”, contó el ‘Puma’ para sorpresa de ‘Cuto’ y del nuevo portero del Lolo Fernández.

Pero de todos esos incidentes hubo uno que el rudo capitán no puede olvidar. “Cuando terminaba el campeonato me quedaba solo, todos regresaban a sus casa por Navidad y Año Nuevo. Yo me acostumbré, vivía con los espíritus, pero el día que mas me asusté fue una noche cerca de Navidad, me había dado tifoidea y fiebre malta, por que me gustaba comer queso fresco me empezaron a encender las luces... ”, recordó Carranza.

El ídolo crema fue el nuevo invitado de ‘La Fe de Cuto’ y revivió los tiempos en que vivía en en estadio ‘Lolo Fernández’

Puma Carranza: “Corrí hasta el cuarto de la tía Margarita”

“Por aquí paraba Manuelito Flores y yo le gritaba, pensaba que él era quien encendía la luz. Trepaba la reja y la pagaba. Me acostaba y volvían a encender la luz. Yo estaba débil, por la fiebre fui cuatro veces a apagar la luz. A la quinta grité: ¡Manuel! y empezó a prenderse ya pagarse la luz. Salí corriendo hasta el cuarto de la tía Margarita”, relató con un sonrisa ante la sorpresa de Luis Guadalupe.

“No sabes cómo salí corriendo. Tía Margarita, aquí me quedo, en el mueble y pase la noche allí. A veces se escuchaban voces conversaciones. Esto ha sido hospital, ojo, eso es lo que me contaron”, apuntó el ‘Puma’ como queriendo explicar la causa de los fenómenos paranormales.

‘PUMA’ CARRANZA, SU DIFÍCIL INFANCIA Y CÓMO SE SALVÓ

En otro momento de la entrevista, José Luis Carranza también contó cómo tuvo que superar una niñez complicada y cómo el deporte y sus compañeros en Universitario se convirtieron en la otra gran familia para uno de los ídolos en el cuadro estudiantil,

Vivías en el Rímac.

En mi barrio era más fácil ser un delincuente o un drogadicto. Pero entonces tenías una idea, no sabías si ibas a ser futbolista o ibas a ser de otra profesión, pero en el barrio ves los ejemplos que había, entonces esos ejemplos no eran para mí.

¿Cómo te salvaste?

Tuve la suerte de que los dirigentes de la ‘U’ me trajeran para acá, he vivido, he visto a tantos referentes y de verdad la ‘U’ era una fiesta, era una verdadera familia.

Y pensar que el club estuvo en una situación límite.

La gente no sabe que el club iba a desaparecer y tú mismo lo sabes, ha sido en las marchas con otros compañeros, hemos luchado con Velasco, Ferrari, contigo, con el ‘Loco’ Vargas y muchos más como ‘La Foca’ Roberto Farfán, y muchos compañeros, como el ‘Chevo’ Acasuzo, entonces la gente no cree.

Hubo gente que no tuvo fe.

Hubo poca fe, pero nosotros somos como cuando jugábamos, dejábamos todo, luchábamos porque siempre nuestro club tenía que estar arriba y recuperamos el club. Lo hemos recuperado y eso para nosotros es maravilloso porque no podíamos estar afuera, a eso vamos, hemos luchado, había gente y futbolistas, hinchas, querían que de todas maneras desaparezcan el club.

