José ‘Puma’ Carranza es un indiscutible ídolo de Universitario de Deportes, reconocido por su entrega, pundonor y ‘garra’. Pero pocos conocen el lado humano de aquel aguerrido volante, una faceta que dejó en manifiesto en la última entrevista de ‘La Fe de Cuto’ con su amigo Luis Guadalupe.

La parte más emotiva de la conversación con el ‘Puma’ se dio cuando el excapitán crema recordó a su padre, Roberto Emiliano Carranza, quien era albañil y también futbolista, pero que lamentablemente perdió la vida cuando José tenía 10 años. “Como trabajaba solo jugábamos con él los domingos, pero de lunes a viernes nos tenía así (hace gesto de rigidez) con las tareas, nos enseñaba mucho, era muy disciplinado. Siempre pienso en mi padre”, señala el exfutbolista.

Además, Carranza relató que tras el fallecimiento de su padre, las cosas se hicieron aún más difíciles pues tuvo que trabajar a temprana edad para apoyar en su casa donde vivía con su mamá y sus 8 hermanos.

“Desde muy chico, separarte de tu familia, donde la vida era muy dura porque cuando uno, a su corta edad, pierdes a tu padre, se pone el tema difícil. De muy chico he trabajado, mi mamá tenía su puestito, cuando falleció mi papá, él era el que sostenía la casa. Somos 9 hermanos, fue dura la situación, estábamos como Julio Iglesias: a veces sí, a veces no . Hay que ser claros, pero mi padre nos enseñó a trabajar y él era deportista, entonces me dediqué a entrenar, entrenaba de muy chico”, indicó.

‘Cuto’ Guadalupe invitó al ‘Puma’ Carranza a una nueva edición de ‘La Fe de Cuto’ y ambos no pudieron contener el llanto.

¿Cómo se salvó de la delincuencia y drogadicción?

‘El Puma’ recordó su infancia en el Rímac y los malos ejemplos que encontraba en la calle. No obstante, contó que llegar a Universitario fue parte importante de lo que el denomina “su salvación”.

“En mi barrio era más fácil ser un delincuente o un drogadicto. Pero entonces tenías una idea, no sabías si ibas a ser futbolista o ibas a ser de otra profesión, pero en el barrio ves los ejemplos que había, entonces esos ejemplos no eran para mí”, sostuvo.

“Tuve la suerte de que los dirigentes de la ‘U’ me trajeran para acá, he vivido, he visto a tantos referentes y de verdad la ‘U’ era una fiesta, era una verdadera familia” , agregó.

