Hay hombres que tienen la capacidad de renacer cada cierto tiempo y la historia siempre les mantiene la puerta abierta. Son elegidos, especiales y cada frase que expresan, trasciende. José Luis ‘Puma’ Carranza es uno de ellos. Pese a que ya no juega, sigue siendo un símbolo de Universitario de Deportes y, como exigen estos días, es obligado que toque el tema del último título de Alianza Lima. Pero es más que un ex futbolista, también es abuelo, padre y hasta emprendedor. Esta es la palabra de un ‘inmortal’.

‘Puma’, ¿Dónde viste la final entre ‘íntimos’ y ‘celestes’?

En casa y solo te puedo decir que fue un partido horrible.

Los ‘íntimos’ suman otro título y los cremas se siguen quedando sin nada

Cuando mis nietos crezcan, les diré que yo los corrí

¿A qué te refieres?

En la ‘Copa Libertadores’, en 1988, jugando contra nosotros, se corrieron, abandonaron la cancha.

¿Qué más piensas contarles?

Los vi descender. El 2020 terminaron últimos, lloraron y se fueron a Segunda.

No te preocupa que la ‘U’, hace rato, ¿no pueda dar una ‘vuelta olímpica’?

Porque las cosas no se han estado haciendo bien. Culpable es la empresa constructora quebrada que nos administró.

¿Fue dar un paso atrás?

Ellos nunca quisieron salvar al club, sino vender todo lo que se pueda.

¿Pueden volver?

Primero es bueno aclarar que quien ha pedido una acción de amparo es una persona que se metió ilegalmente el ‘Monumental’ y segundo.

Dime

Ellos están generando violencia, porque los hinchas ya saben quiénes son y no se van a quedar cruzados de brazos.

Los tienen identificados

Por ganar plata, van a desatar una violencia que nadie desea.

En esta lucha, ¿perdiste amigos?

Vivo tranquilo, feliz y puedo salir a la calle sin problemas.

¿No te insultan?

A Dios gracias, me quieren todos.

¿Será que siempre saludas cuando te pasan la voz?

Levantar la mano respondiendo un saludo, no te cuesta ni te quita nada.

¿Siempre fuiste así?

Yo no he cambiado, como otros que sí lo hicieron cuando tuvieron plata.

¿Almuerzas gratis?

Eso es lo que uno gana cuando es trasparente y sincero.

¿Te pasa siempre?

Voy a un restaurante, voy a pagar y a veces el dueño o un hincha me dice que ya está cancelada la cuenta.

¿De verdad?

La gente me invita y yo no puedo decirles que no.

¿Haces cola en los bancos?

Me pongo en la fila, como todos, pero me llaman de ventanilla y la gente me deja pasar, no se incomoda.

Eres un bendecido

Y por eso siempre estoy atento a realizar labores sociales, para devolver todo lo que Dios nos da.

¿Por qué otra cosa lo haces?

Porque a mí nadie me va a contar lo que es la pobreza, sé cómo es y tengo que tender la mano.

¿Te llaman mucho pidiéndote a poyo?

A diario.

Todos te llaman ‘Puma’, ¿en casa es igual?

En mi barrio del Rímac soy ‘Pepe Lucho’, para mi esposa Carmen solo José.

¿Para tus nietos?

Papito.

¿No te vas a teñir el cabello?

Para nada y mis hijas quieren que me ponga botox y les dije que jamás haría eso. Soy como ‘El de arriba’ me envió al mundo, no puedo perder mí esencia.

Con su socio Antonhy con quien ha abierto la pollería 'Chicky's Brasa' en La Molina

Me contó Alessandro Morán, nacido en la ‘U’ y campeón con Cienciano, que lo ‘ajustabas’ en los entrenamientos

Todos los juveniles ‘pasaron por mi mano’ y ni el ‘Cuto’ se me escapó.

Y me dijo él mismo, que después lo llevabas a tu auto, abrías la maletera y le regalabas zapatillas y chimpunes

A mí la marca de ropa que hasta ahora me viste, siempre me daba y lo compartía con ellos. ¿Po qué no debería hacerlo?

¿Eras el último en arreglar tu contrato?

Le decía a don Jorge Nicolini: ‘Empieza con los otros, si conmigo llegamos a un acuerdo en 2 minutos’.

¿Por qué nunca te fuiste al extranjero?

Tuve muchas ofertas, pero le prometí al presidente del club que jamás vestiría otra camiseta.

Ahora has abierto tu pollería

Con un socio hemos inaugurado pollería ‘Chiky’s Brasa’ en La Molina y es mi segundo restaurante.

¿Cuál es el otro?

He abierto en Panamá uno llamado ‘Lima 7′, especialidad de comida peruana. Las fiestas de fin de año, la debo pasar allá con toda la familia.

Entonces que te vaya bien

Un gran abrazo a ustedes, también al ‘Trome’ y sus millones de seguidores.

