Alberto Tejada Noriega es el último árbitro peruano que dirigió en un Mundial. Él estuvo en tres: Estados Unidos 94, Francia 98 y uno juvenil. En el primero arbitró el Suecia vs. Camerún (2-2) y Países Bajos vs. Marruecos (2-1). En el segundo torneo, estuvo al frente de la extinta Yugoslavia vs. Irán (1-0). En medio de la euforia de Qatar 2022, el también médico y político nos abre su corazón para dar rienda a la pasión.

¿Está de acuerdo con el VAR?

Sí, a pesar de que tiene detractores. Pasa que la gente está vinculada a la emoción y todo lo que hace sabroso al fútbol, todos son jueces. Mucha gente juzga la falta, pero nadie conoce la ley.

Pero la tecnología llegó y no acaban las polémicas…

Es que debe actuar para que un penal no quede impugne, pero si ya queremos entrar al detalle del robot perdemos un tema inmenso. La Inteligencia Artificial que se está aplicando en Qatar debe ser para el gol y no para el fuera de juego. Ahí debería dejar que el fútbol sea un deporte humano.

Entonces, ¿el VAR resta emoción?

El encanto de este deporte se da entre el error y el acierto. No debe quitar la polémica, que es lo que le da sabor al fútbol.

Fue el último árbitro peruano que dirigió en un Mundial y ya pasaron más de 20 años…

Faltan dirigentes y políticas deportivas. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la Liga 1. Mientras se piense más en los beneficios propios, no encontramos chicos a los que se les dé oportunidad.

“Antes no pagaban, ahora hay sueldos importantes”

¿Se gana bien dirigiendo en una Copa del Mundo?

Antes nos hospedaban en buen hotel y viajabas en primera clase, pero no te pagaban, íbamos a dirigir gratis. Ahora hay sueldos importantes, lo cual es justo, porque así te dedicas más tiempo a entrenar para tu labor.

¿Y por qué aceptaban ir?

Dirigir en una Eliminatoria o un Mundial era un honor. La sola elección te llenaba de orgullo, era un premio a tu buen trabajo.

¿Qué es lo que más recuerda de su primer Mundial, Estados Unidos 94?

Las exigencias físicas que ahora son una norma. Fue el primer torneo donde se dejó el uniforme negro y tuvimos camisetas de colores. El mundo comenzó a aplicar la tecnología, el árbitro dejó de verse como persona y nacen las cuartetas arbitrales.

¿Cómo hace un réferi para no sucumbir a la tentación de pedirle una foto a una estrella que va a dirigir?

Yo tenía clara mi función, no tuve esa convicción de fan de ir y pedir una camiseta. Siempre fui neutro hasta con los dirigentes.

¿Fotos con algún famoso?

Cuando terminé mi carrera recién lo hice. En reuniones sociales por ahí con Pelé, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge…

‘Hay más presión dirigiendo Eliminatorias”

Un partido complicado que le tocó arbitrar.

Varios, pero el Brasil-Uruguay en el ‘Maracaná’ con 200 mil personas fue duro. Esos goles de Romario fueron tan rápidos que parecían que estaban fuera de juego.

Dónde hay más presión: ¿un Mundial o un clásico?

En Eliminatorias. En Mundial como que ya conseguiste lo que querías, pero en el otro te la juegas todo. Dirigir cualquier encuentro es como que puede ser el último de tu vida.

¿Cómo es la preparación de un árbitro para afrontar esos partidos?

Es toda una mecánica desde que eres designado. Hay que preparar la salud emocional, la parte psicológica es muy importante, también el físico, el misticismo que hay alrededor. No nos nutrimos del aplausos ni elogios.

¿Es más llevadero errar para el local que para el visitante?

Cuando te equivocas todos te quieren liquidar y los que te equivocaste a favor, ni siquiera te defienden.

¿Qué le decían en casa cuando los hinchas le recordaban a su mamita?

No leíamos prensa, cuando uno es personaje público está a merced de la crítica.

Hoy, ocultar algo así es difícil por las redes sociales…

En estos tiempos castigan a tus familiares por tus errores. Antes no dramatizábamos tanto.

Los futbolistas son ‘caseros’ de las redes…

Hay gente que le gusta salir en medios, ser popular, pero eso es boomerang. El futbol no es un deporte de redes, sino en la cancha. El futbolista debe dedicarse a jugar y no ser farandulero.

“En el fútbol hay pasión, en la política efretamiento”

Usted ha estado en el fútbol y la política, ¿cuál mueve más masas?

Son públicos diferentes. El fútbol tiene más pasión, en política hay mucho enfrentamiento. Pero en ambos hay emoción por parte del aficionado.

¿Alguna vez quisieron ‘arreglarlo’?

Nunca, ni en el fútbol ni en política. Ni siquiera me lo sugirieron.

¿Por qué ser árbitro, médico y político?

Yo nací y crecí en un estadio, en mi infancia veía a Dimas Zegarra, iba al estadio acompañando a mi papá y comía mi apanado con frejoles. La medicina es mi pasión, lo que quise ser en la vida y la política surgió por la necesidad de apoyar y hacer algo por la sociedad, por eso fui alcalde de San Borja y ministro de salud.

Como urólogo, ¿a qué personalidades atendió?

Muchos, pero sería una infidencia decirlo. Jugadores, dirigentes, presidentes. De antes y de la actualidad. La ética es algo que se valora. La gente apuesta por alguien que es confiable y no por el popular, el que le gusta salir en programas por decir que es médico de tal o cual persona.

¿El futbolista más reclamón?

Pedrito Ruiz hablaba sin que se note. No era como el ‘Puma’ Carranza que le gustaba hacer aspaviento. Los más peligrosos para un árbitro son los que te dicen de todo a 30 metros, los escuchas, pero no puedes hacer nada.

Gracias por sus confesiones, ¿su favorito en Qatar 2022?

Ninguno es favorito claro. España inició contundente, Alemania tiene historia, Brasil se veía sólido. Todos ellos fueron eliminados. Francia parece ser un equipo completo, Argentina tiene a Messi y va creciendo, Croacia es subcampeón. Marruecos es sorpresa, pero la jerarquía pesa.

