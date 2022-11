Argentina, el favorito. Lionel Messi, el preferido. Los dos se estrellaron ante una ‘muralla verde’ llamada Arabia Saudita, una selección sin complejos, que pese a sus limitaciones supo confiar en lo que tenía para dar el primer gran batacazo en el Mundial de Qatar 2022. Los árabes, con personalidad, sin temor y con los toperoles arriba consiguieron un resultado histórico, inimaginable ante una equipo sudamericano que nunca encontró su juego en el inicio del Grupo C.

Todos hablan de Argentina. Que jugó mal. Pero lo hizo porque Arabia Saudita se paró firme en la cancha. Tomó sus riesgos, no se metió en su área en más de 80 minutos, en el uno contra uno puso la pierna fuerte y dos golazos es noticia mundial. Messi, Di María, Lautaro Martínez y otros saltaron, sintieron la dura marca, cuidaron piernas y pensaron que con la camiseta y la historia, los árabes se iban ir para atrás.

ARGENTINA ESTUVO BLANDITO

Pero no los respetaron. No miraron nombres en la espalda del rival. Los marcaron como si estuvieran presionando a cualquier NN. Argentina estuvo blandito, dio espacios, sin ideas y ni con el marcador a favor encontró el juego que lo mantuvo 36 partidos invictos en tres años y medio. La ‘Scaloneta’ estuvo desconectada. Arabia llegó dos veces y dos golazos. Un equipo sin estrellas, con nombres difíciles de recordar, pero con buen trabajo físico para correr, meter, presionar. Le metieron más patadas y Argentina no despertó. Apenas tuvo una amarilla, pensó que estaban jugando un partido entre casados y solteros. Arabia ganó todas la dividas. Jugó como tienen que jugarse estos encuentros. Con alma, corazón y garra.

La dura marca y presión de los árabes no dejaron funcionar a Messi y compañía (AFP)

En el entretiempo, en lugar de lavarse la cara, la ‘Albiceleste’ salió más presionada aún. Un duelo de Copa del Mundo, donde encima vas perdiendo, debes jugar con intensidad, tirándote a las divididas con fuerza y eso nunca ganó Argentina. Los golazos de Arabia parecieron ser de Messi y el penal de ‘Leo’ pareció de Arabia Saudita. Papeles invertido en un partido que dejó mucho dolor en quienes apuestan por el equipo sudamericano.

El francés Hervé Renard, técnico de los ‘verdes’, estudió bien a su rival, lo asfixió, lo desesperó. Por algo fue campeón de África en 2012 con Zambia, repitió el plato en 2015 con Costa de Marfil, en 2017 clasificó a Marruecos Rusia 2018 después de 20 años y acaba de ponerle fin a una racha argentina.

UN RESULTADO QUE TE MATA O TE LEVANTA

Este resultado es ambiguo. Puede matar psicológicamente a la ‘Albiceleste o puede provocarle un sacudón. La falta de Giovani Lo Celso, ausente en Qatar 2022 por lesión, le quitó triangulación, juego, el socio ideal a ‘Leo’. El cuadro de Scaloni metió todo a la parrilla y no se consiguió nada. Viene México y Polonia y solo valen los 6 puntos. Ya no importa si es primero o segundo, solo avanzar a octavos.

La lección en el fútbol de hace muchos años es que no hay favoritos. No basta con la camiseta, los millones de dólares que vale un equipo para asegurarte una victoria. Argentina, con un plantel que cuesta aproximadamente 609 millones de euros sucumbió ante Arabia Saudita, que apenas se cotiza en 25 millones. Los ‘verdes’ de camiseta, se hicieron valer, porque el corazón está primero que la plata y eso no tuvieron los albicelestes en el inicio de Qatar 2022.

Argentina está obligado a ganarle a México y Polonia si no quiere irse temprano de Qatar 2022

LA VIDA TE DA SORPRESAS

Para mí, Rodrigo de Paul estuvo ausente. Leandro Paredes y ‘Papu’ Gómez estuvieron al debe, perdieron la memoria. ‘Cuti’ Romero fue el punto mas abajo atrás, se le escapó la paloma en el primer gol de los asiáticos. Arabia jugó el partido como se tiene que jugar. Uno apuesta por el fútbol, el talento, pero a veces la vida te da sorpresa como dice ‘Pedro Navaja’. ¡Vaya que sorpresón!

Argentina ha quedado sin margen de error. Gana o gana sus próximos dos partidos, si no desea irse tempano del Mundial. En Sudáfrica 2010, España perdió en el debut con Suiza y llegó a la final, pero tenía a Xavi, Iniesta, Villa, Sergio Ramos, Casillas y otros en su mejor momento. Algo que no vi en Argentina ante los árabes. En Italia 90, Argentina perdió en el inicio con Camerún y fue subcampeón. Pero estaba Diego Maradona. Ahora le tocará a Messi ponerse el equipo al hombro o ser recordado como el ‘pecho frío de antes de ganar la Copa América’. Y el que apostó sus fichas a Arabia Saudita, a estas horas es un nuevo millonario.

