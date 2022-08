El sorteo de grupos del Mundial Qatar 2022 dejó algunas sorpresas, una de ellas fue que Uruguay y Ghana se estarían enfrentando en el Grupo H, las mismas selecciones que protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de los últimos Mundiales y que tuvo como figuras resaltantes a Asamoah Gyan, Luis Suárez y Sebastián Abreu.

Gyan, estrella de la selección ghanesa en Sudáfrica 2010, falló un penal en el último minuto (aquel famoso por la mano de Suárez). Finalmente, en la tanda de penales, el ‘Loco’ Abreu la picaría para consolidar la clasificación de Uruguay a semifinales de aquella Copa del Mundo.

Esta ha sido una espina que el pueblo ghanés no ha podido quitarse en mucho tiempo, aunque tendrán la oportunidad en Qatar 2022. De esa misma idea es el mismísimo Asamoah Gyan quien dejó en claro las intenciones de su selección cuando enfrente a Uruguay.

“Cuando se hizo el sorteo y vieron que Uruguay estaba en el grupo de Ghana, lo único que les vino a la mente a los ghaneses fue la revancha. Es algo normal. Queremos venganza” , señaló el exjugador del Sunderland en entrevista a la cadena británica BBC.

Asamoah Gyan quiere volver

Sin embargo, la revancha que busca Gyan no sería solo en nombre de su país, sino también personal. Y es que el delantero de 36 años no ha descartado la opción de recuperar su mejor forma física y tentar un puesto en la nómina del equipo de la estrella negra.

“Todo puede suceder. Ya saben lo que sucedió antes, con Camerún en 1994 y el regreso de Roger Milla del retiro para jugar una Copa del Mundo. Yo no me retiré, he estado casi dos años perseguido por las lesiones, pero nunca anuncié mi retiro. Necesito volver a ponerme en forma y para eso he comenzado a entrenar para ver cómo me responde el físico y de esa manera volver a jugar al fútbol a nivel competitivo. El talento y la experiencia están ahí, por lo que solo necesito prepararme físicamente”, sostuvo.

Cabe recordar que Gyan es parte del plantel del Legon Cities FC. de su país natal desde el 2020, no obstante una serie de lesiones lo ha llevado casi no jugar en los últimos dos años. Pese a ello, la posibilidad de volver a enfrentar a Luis Suárez lo viene motivando.

“Yo no he hablado con nadie, pero es parte del plan. Vamos a ver primero cómo responde mi cuerpo. Mi mánager y yo hemos estado hablando últimamente entre nosotros y debemos estar seguros, ir paso a paso. Sabemos lo que estamos haciendo, todo depende del progreso, y si todo va bien, todo puede suceder, quizás podría haber una sorpresa ”, sentenció.