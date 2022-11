La selección de Portugal viene entrenando con miras al Mundial Qatar 2022 y la presencia de Cristiano Ronaldo llama la atención, aunque no precisamente de forma positiva. Tras su frío saludo con Bruno Fernandes, su compañero en Manchester United, esta vez ‘CR7′ pasó por un momento incómodo con Joao Cancelo, al intentar hacerle una broma.

El entrenador Fernando Santos lideró la práctica de este martes, con ejercicios habituales, pensando en el amistoso contra Nigeria, en el Estadio José Alvalade de Lisboa (jueves 17 de noviembre, a la 1:45 p. m.), el cual significará la despedida ante los hinchas previo al viaje a la Copa del Mundo.

La jornada se desarrollaba con normalidad, pero Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en el centro de los reflectores: se acercó a Joao Cancelo, jugador del Manchester City, y lo tomó del cuello, con rudeza, aunque en señal de broma. Si bien la escena no parecía ser fuera de lo normal, el lateral lució enfadado: mostró gestos serios, cogió a ‘CR7′ de los brazos y lo alejó.

El goleador y capitán de los lusos, con una sonrisa nerviosa, no tuvo más remedio que retirarse de la zona; sin embargo, el momento incómodo no había pasado, dado que estaba caminando justo frente a Bruno Fernandes y decidió cambiar de dirección. El ambiente en la selección de Portugal se torna tenso tras los últimos comentarios del delantero hacia el Manchester United.

Recordemos que en una reciente entrevista, Cristiano Ronaldo fue muy crítico con la dirigencia de los ‘Red Devils’, por no mejorar las instalaciones de trabajo para los jugadores desde hace años; y además disparó contra los extécnicos del club, Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick, cuestionando su trabajo; mientras que reveló que no tiene respeto por Erik ten Hag, su actual estratega, al no recibir un buen trato.

Pues sí que está tenso el ambiente con Cristiano Ronaldo...



📽️@_iLAc7pic.twitter.com/QsqwxMzXjy — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 15, 2022

Fixture de Portugal en el Mundial Qatar 2022

La selección de Portugal fue ubicada en el Grupo H del Mundial Qatar 2022, el cual compartirá con Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Conoce el fixture de los ‘Lusos’ en el certamen (horario peruano):

- 24 de noviembre: Portugal vs. Ghana - 11:00 a. m. (Stadium 974)

- 28 de noviembre: Portugal vs. Uruguay - 2:00 p. m. (Lusail Iconic Stadium)

- 2 de diciembre: Corea del Sur vs. Portugal - 10:00 a. m. (Education City Stadium)