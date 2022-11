Les da la razón. Después de que miles de personas quedaran descontentas con Latina y la transmisión del Mundial Qatar 2022, Gonzalo Núñez habló del tema y salió en defensa del canal de televisión.

“Decir: ‘Todo el Mundial, en exclusiva en Latina, no se lo pierdan’. No, ¿tú has escuchado eso? Yo no lo he escuchado. Si dicen eso, estamos ante una publicidad engañosa, podríamos ir a Indecopi poner una denuncia, pero ellos dicen ‘ El Mundial está en Latina ’ ”.

“¿El Mundial está en Latina? Sí, ¿a la mitad? Sí, ¿No pasan un montón de partidos? Es cierto”, expresó en un principio el popular ‘Castor’.

Núñez indicó que para un canal de televisión abierta es difícil comprar todos los derechos del Mundial y que para hacerlo deberían tener auspicios, algo que ahora es difícil de obtener por la coyuntura actual.

“Es muy caro comprar todo el Mundial y no es caro para Latina, lo que pasa es que Latina tiene que tener sus auspicios y los auspicios hoy están ajustadísimos, estamos en una coyuntura superdifícil en el punto de vista económico”.

“Entonces es muy difícil que recupere su plata con el paquete completo y se tiene que comer el sapo porque las críticas llegan de todos lados, sobre todo con el partido de Alemania y España”.

Por último, dejó en claro que entiende la molestia de la gente; pero aseguró que la próxima Copa del Mundo no será transmitida por otro canal de televisión de señal abierta, debido a las nuevas tendencias que se viven.

“La gente exploto, ‘Nos están estafando, del Mundial y de 4 partidos pasan 2 todos los días’. Latina debe ser uno de los poquísimos canales en el mundo de señal abierta que transmite el Mundial”.

“Te aseguro que en el próximo Mundial no va a haber un solo canal de señal abierta que lo transmita. Porque la tendencia es hacerlo más exclusivo, ir al streaming, Facebook ir al cable”

Gonzalo Núñez defiende a Latina por no pasar los 64 partidos de Qatar 2022: “Es muy caro comprar todo el Mundial”. VIDEO: TikTok

