Hay amores de un día. Pero también hay amores que son para toda una vida. En tiempos donde abundan los ‘salientes’ o ‘choques y fuga’, el inglés Harry Kane encontró su pareja ideal cuando apenas entraba a la adolescencia. El capitán de la selección de Inglaterra ya se estrenó en el Mundial de Qatar 2022 y dedicará sus goles a su ‘amor perfecto’.

DEL COLEGIO AL ALTAR

Harry Kane tiene 29 años, lleva tres años de casado y conoció a su esposa desde que tenía 12 abriles

En el 2005 él tenía 12 años, estaba inscrito en la Academia Beckham, la escuela de fútbol de su ídolo. Un día, David llegó al entrenamiento y Kane no pudo evitar tomarse una foto con él. Lo curioso es que en esa misma foto aparece su mejor amiga y compañera del colegio que lo acompañaba. La chica se llama Katie Goodland, de quien se enamoró y se casó 14 años después.

“Cuando estaba en el colegio ella era mi amiga. Siempre hablamos, pero nos acercábamos cada vez más y a partir de ahí surgió el sentimiento. Ella ha visto toda mi carrera y obviamente ha sido un poco locura para los dos”, contó el capitán inglés, que disputa su segundo Mundial en Qatar 2022.

EL ‘GORDITO’ QUE SE VOLVIÓ GOLEADOR

Su camino para llegar al Tottenham no fue nada sencillo. Sobre todo, porque se burlaban de su estado físico. “Uno de los entrenadores le dijo claramente: ‘¿Quién es el niño gordo?’”, contó Richard Allen, exdirector del departamento de selección de la academia del club. “Harry tenía 11 años en ese momento y la verdad es que no hubiera accedido a las pruebas si nosotros nos hubiésemos basado solo en su físico”, agregó.

Conforme fue creciendo sus oportunidades tampoco mejoraron demasiado. Tottenham lo prestó a cuatros equipos (Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester City) antes de otorgarle la titularidad. Incluso, estuvo a punto de echarlo por una decepcionante actuación en el Mundial Sub-20 en Turquía 2013.

UN AMOR SIN INTERESES

En esa época Harry no era millonario, ni pensaba que llegaría a ser una estrella del fútbol. Pero el amor fue sincero entre los dos, sin intereses, ni publicidad. Siete años después de esa fotografía con Beckham, Kane tomó valor y armó toda una escenografía en la playa para una romántica pedida de mano.

Kane le pidió matrimonio a Katie en una escena romántica junto al mar

“Si ahora estuviera soltero y conociera a gente, nunca sabría si estarían conmigo por las razones correctas. ¿Es el dinero? Nunca lo sabría realmente. Así que tengo suerte de tener una novia de la infancia” , se mostró orgulloso el delantero que anotó seis goles en Rusia 2018.

El estreno de Kane con la selección de Inglaterra fue en 2016 y marcó apenas a los 79 segundos. Su carrera fue en alza, le iba bien en su carrera y en su vida personal. Por eso, en 2019 ellos decidieron unir sus almas en un solo corazón. Se dio el ‘Sí, acepto’ con la ‘pequeña’ Katy Goodland en una espectacular boda.

Katie no es modelo, influencer o chica reality. Ella estudió Ciencias del Deporte, es una profesional del fitness y le ayuda a mantener un físico óptimo. “Ella siempre quiso labrar su propio camino. Tengo una familia maravillosa, me mantienen con los pies en la tierra y han trabajado tan duro como yo para llevarme hasta donde estoy. Es muy importante tener a familiares cercanos y amigos con los que puedas hablar cuando las cosas no van bien. Estamos todos juntos en las derrotas” , contó Harry.

La pareja que se conoció a los 12 años ahora conforma un hermoso hogar y tiene tres hijos: Ivy Jane, Vivienne y Louis. En tiempos donde el amor parece ser un juego, aún hay quienes lo toman serio y el inglés Harry Kane es uno de ellos.

