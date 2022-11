Cuando el futbolista empieza a dar sus primeras patadas al balón, jugar un mundial es un sueño, dos parece imposible. Sin embargo hubo generación de peruanos que participó en dos Copas del Mundo y uno de esos ‘elegidos’ es Germán Leguía. ‘Cocoliche’, que debutó en Argentina 78 y se consagró en España 82, ve como favorito en Qatar 2022 al seleccionado brasileño.

¿Qué se siente jugar un Mundial?

Es lo máximo, todos te ven, sea donde sea, jugar un Mundial es más importante que ir a la luna. Estar ahí con gente a la que veías en televisión o comprabas su figurita no tiene precio.

Eres un privilegiado, fuiste a dos…

El fútbol me lo dio todo, puedes haber jugado por un grande como la “U” y luego emigrar, pero estar en un mundial te da el respeto de toda la gente.

¿Con cuál te quedas?

Debuté en 78, pero el equipo que fue a España era impresionante, ya lo que pasó luego todos los saben.

Germán Leguía enfrentó a Polonia en Mundial España 82. Foto: Jorge Ángulo/ GEC Archivo Histórico

Hace poco el español José Antonio Camacho, que jugó dos mundiales y entrenó en otro dijo que ser mundialista es un plus, ¿qué opinas?

Si para ellos que están acostumbrados a ir a todos es especial, imagínate para un peruano. Jugar una mundial te da categoría, antes para irte al extranjero tenías que haber estado en una Copa del Mundo.

Germán Leaguía: Pude jugar en el Génova

¿De qué te sirvió ir a dos mundiales?

En 82 firmé un precontrato con el Génova, pero la “U” no me quiso soltar. Miguel Pellny, que era el presidente, me dijo que tenía que irme campeonando y el otro año me dejaba libre. Me quedé y salí campeón, pero pagaba luego después de los clásicos porque no había plata.

Al final fuiste al Elche…

Así es y ahí jugué contra todos los monstruos. Enfrenté a Maradona, Schuster, Hugo Sánchez, Valdano, Stielike, Michel, Butragueño entre otros fuera de serie .

¿Cómo te sentiste el día del debut ante Irán?

Estaba feliz, empecé a pensar en mis amigos del barrio, en mi familia. Pase de jugar en el ‘Muni’ a estar en un Mundial. Si estar en la banca ya es un es un logro, jugar es espectacular.

¿Qué hiciste cuando terminó el partido?

No escuchaba nada, me sentía en el cielo y dentro de mi decía de repente estoy soñando y ahorita me despierto.

¿Cuándo veías los partidos de chico qué pensabas?

El mundial del 70 lo vi por la tele y recuerdo que iba al ‘Lolo Fernández’ para ver a mi ídolo Roberto Chale y a JJ Muñante que era de mi colegio.

Germán Leguía repasa imágenes de la historia de la selección en libro (Foto: GEC)

¿La mejor selección que viste en un mundial?

Brasil del 82 fue un equipazo que no ganó por culpa del arquero. Tenía a Zico, Falcao, Sócrates Toninho, Junior, todos jugaban pelota. Ese equipo debió ser campeón

¿El mejor jugador que viste?

Maradona es el mejor, luego vienen Platini y Zico .

¿Qué peruano destacó en los mundiales?

César (Cueto) fue un genio.

Jugaste de defensa, volante y puntero mentiroso…

Cuando me preguntaban de que juego yo decía si no está el utilero soy utilero. Yo lo que quería era jugar y más en un mundial.

Germán Leguía: “Regalé todas las camisetas que cambié”

¿Cambiaste camisetas con algún crack?

En el 78 los argentinos nos mandaron sus camisetas al camarín y a mi me tocó la de Ardiles. Luego en el 82 cambié con Scirea, Cabrini y Boniek.

¿Las tendrás guardadas en un sitio especial?

Regalé todas las que cambié. Como siempre tuve empresa, para quedar bien con los clientes les daba las camisetas y ellos felices.

¿Qué equipo es tu candidato para ganar este torneo?

A Brasil lo veo bien por la cantidad de jugadores buenos que tiene.

¿Cómo crees que será el mundial?

Va a ser raro porque recién van llegando los equipos. Las ligas europeas jugaron hasta el domingo, nunca lo vi en mi vida. Los equipos no tendrán tiempo para adaptarse y eso se nota, mira lo que le pasó a Perú. En otro país le metíamos cinco a Australia.

¿Quién será la estrella del campeonato?

Cristiano no creo que brille y Messi igual, ya están mayores. Me inclino por Federico Valverde que se pone al Real Madrid al hombro y fue clave en la Champions.

¿Cuántos partidos verás al día?

Al no estar Perú la ilusión no es la misma. Veré los más importantes nada más. No veo ambiente de mundial, la gente sigue hablando del campeonato de Alianza. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR