Gustavo Alfaro, un día antes de enfrentar a Países Bajos: “Estos partidos están presupuestados para perder”. Un mensaje ambiguo para quitarle presión públicamente a Ecuador. Pero en la interna, estoy seguro de que llovieron ‘ajos y cebollas’ para enrazar a sus pupilos. Como Leónidas a sus 300 espartanos., Por eso, después del jugar de tú a tú con la ‘Naranja’ afloró su verdadero discurso: “Ecuador nunca se sintió menos y empatamos a puro fútbol y coraje”. Ahora la ‘Tri’ está cerca de avanzar a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

UN TÉCNICO AJEDRECISTA

Alfaro estudió a Países Bajos y le cambió el sistema de juego a su equipo. (Foto: GEC / Daniel Apuy)

Gustavo Alfaro es el líder que guía desde el banco. Un técnico que cambia el sistema táctico de acuerdo al rival. No se ciñe a un mismo libreto o hace las mismas variantes de hombre por hombre. No es como Ricardo Gareca que solo tuvo una sola idea durante las dos Eliminatorias, tuvo miedo al cambio. El ‘Tigre’ jugaba siempre a lo mismo ante Venezuela, Brasil o Arabia Saudita. Los rivales que ya conocían su juego, les resultaba sencillo anular su planteamiento.

Alfaro estudió el partido que se le venía ante los neerlandeses. Ante Qatar jugó con un 4-4-2 y ayer se plantó con 3 al fondo. Sabía que Países Bajos lo iba a atacar por los costados y le cerró esa salida con dos hombres. Por eso, su 3-5-2 se volvía en 5-3-2 o 5-3-1-1. Eso es versatilidad. Amoldarse al rival de turno. A veces necesitas atacar. A veces debes cerrarte. Otras veces, sabiendo tus limitaciones, no queda otra que ‘ratonear’. Al final, la idea es pelear por el resultado. Eso es trabajo. Es lo que viene demostrando Ecuador.

El DT argentino dirigió a Boca Juniors sin mucho éxito, pero con Arsenal de Sarandí fue campeón de la Sudamericana. Cuando llegó a ponerse el buzo de la ‘Tri’, no se afianzó con la ‘vieja guardia’, no esperanzó su permanencia en el cargo con los veteranos. Encontró materia prima en estos jóvenes y los acondicionó con talentos como el arquero Hernán Galindez (35), Ángel Mena (34) y el mismo Enner Valencia (33), a quien rodeó de gente que corra y meta. Les aplicó trabajo psicológico y le ha hecho ver a los chicos que ‘la pelota no quema’ y es en estos partidos donde estás en los ojos del mundo. No hay espacio para acomodarse o sentir miedo escénico.

IMITEMOS A ECUADOR

Ecuador empató 1-1 con Países Bajos y quedó cerca de avanzar a octavos en Qatar 2022 (Foto: AP)

En Perú siempre queremos imitar a Argentina o Brasil. Empecemos mirando a Ecuador, que está cosechando lo que empezó desde hace varios años. Esto que viene haciendo en Qatar 2022 no es producto de la casualidad, ni mucho menos de ‘un buen día’. El futbol ecuatoriano acaba de ser campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle, un club ejemplo.

Esta generación de Piero Hincapié (20), Gonzalo Plata (22), Moisés Caicedo (21) o Kevin Rodríguez (22), que actúa en la Segunda División, hizo una gran actuación en el Sudamericano Sub-17, calificaron al Mundial de la categoría, llegaron a instancias finales. Ecuador invierte en menores. Perú lo hace trayendo veteranos extranjeros que ya nadie empelota en su país. Ecuador trabaja en táctica, técnica, biotipo y psicología. Chocan con los europeos y nadie sale rebotando. Su meta más cercana es ser campeón de la Libertadores y la Copa América. De eso no queda ninguna duda. Por eso, es un gusto ver cómo juega Ecuador.