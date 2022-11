¿QUÉ FUE? Una gran polémica se ha iniciado en redes sociales luego que los organizadores del Mundial Qatar 2022 comenzaron a publicar videos de hinchas animando a sus equipos en las calles de Doha.

En redes sociales, se inició el debate luego que varias personas cuestionaron la legitimidad de los mencionados hinchas, ya que, según dijeron, no parecían ser verdaderas personas nativas de los países que alentaban.

“La fiesta Mundialista ya está recorriendo las calles de Doha”, es la descripción del Comité de Organización y Legado de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Qatar 2022: Usuarios afirman que habrían contratado “hinchas falsos”

En los videos se puede ver a hinchas argentinos llevando máscaras de algunos seleccionados; no obstante, son muy pocos los que arengan con el clásico: “¡Vamos, vamos, Argentina…!”.

“¿Les pagan por ser hinchas de otros países o qué onda?”, preguntaba un usuario en Twitter. Del mismo modo, pasa con los hinchas españoles y mexicanos.

Ya se puede sentir la fiesta mexicana en Doha 🇲🇽



María Salmón nos cuenta cómo fue la experiencia de los fanáticos de La Tri en Katara 🔥#Qatar2022 pic.twitter.com/FXgfW9HsB6 — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 12, 2022

“¿Estos pibes de qué parte de España son?”, “A mí no me crean porque no soy mexicano pero vivo en Los Angeles donde más mexicanos hay y les prometo que ese ambiente no es mexicano”, son algunos mensajes.

