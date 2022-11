La selección de Australia hizo historia en el Mundial Qatar 2022 y se metió a la ronda de octavos de final, luego de vencer por la mínima diferencia a Dinamarca, en un duelo directo. Después del pitazo final, el combinado dirigido por el entrenador Graham Arnold celebró eufóricamente sobre el campo.

El objetivo de los ‘Socceroos’ era empatar y esperar que Túnez, como máximo, repita el resultado frente a Francia, pero las circunstancias se fueron dando de forma distinta. La representación danesa no lució firme en el Education City Stadium de Al Rayyan y terminó recibiendo un gol a los 60 minutos.

Tras un genial contragolpe, Mathew Leckie hizo gala de toda su calidad y definió con precisión para vencer la resistencia del portero Kasper Schmeichel. Con el triunfo parcial, ya no era necesario esperar el resultado en el otro partido del grupo, puesto que el representante de la Confederación Asiática ya era inalcanzable.

La victoria de la selección de Australia se consumó y los festejos no tardaron en iniciar: todos los futbolistas y comando técnico saltaron al campo para entrelazarse en un fraterno abrazo. Unos minutos más tarde, en medio de los cánticos y saltos, el plantel fue a saludar a los hinchas que habían asistido al recinto deportivo.

¿Qué selección será rival de Australia?

La selección de Australia ocupó el segundo puesto del Grupo D, así que tendrá que chocar contra el líder del Grupo C, que todavía no está definido. Todo dependerá del Argentina vs. Polonia: el ganador chocará con los ‘Socceroos’; mientras que si empatan, el conjunto europeo ocupará ese primer lugar.