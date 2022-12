Neymar llegó a Qatar colocando una sexta estrella a su camiseta. Brasil durante el Mundial de Qatar 2022 bailando y festejando. La prensa brasileña antes de enfrentar a Croacia se vio en semifinales. Neymar, Brasil y la prensa llorando y despidiéndose antes de tiempo de Qatar. Así se resume la estadía del ‘Scratch’ en otra Copa del Mundo que le fue esquiva. En conclusión: La soberbia eliminó a Brasil.

EL FÚTBOL ALEGRE NO ES PAYASADA

Los bailes son en la pista de la disco. En la cancha prevalece el planteamiento, la táctica. El fútbol tiene que ser serio. La alegría se puede mostrar con paredes, toques, triangulaciones, goles, jugadas de lujo. Eso es tener fútbol alegre. Pero cuando abusas y te limpias la boca antes de comer, aparece la payasada. Todo eso lo puedes hacer cuando ya conseguiste el objetivo.

Brasil bailó antes de tiempo. Goleó a Corea y se estrelló con Croacia (Foto: AFP).

Brasil jugó con 4 o 5 delanteros, pero no por eso eres más ofensivo. En el fútbol de hoy tienes que ser equilibrado. Ante Croacia, nunca entendí de qué jugó Paquetá. Hizo honor a su nombre. El ‘Scratch’ pensó que la tenía fácil y se olvidó que en fase de grupos sufrió para ganarle apenas 1-0 a Suiza y perdió con Camerún, sin importar que haya alineado suplentes. Se paseó 4-1 con Corea del Sur en octavos y eso le hizo perder la seriedad.

MODRIC DIO UNA CLASE MAESTRA

Al frente hubo un equipo con mucho oficio, donde Luka Modric, con 37 años, dio un ‘master class’. Un maestro que dio una lección de lujo en la medular, con entrega y disciplina táctica. Un entrenador en la cancha que juega de ‘5′, de ‘8′, de ‘10′, hasta de líbero. Según Fifa es el jugador que más pases hizo (117) y el que más rompió las líneas (55). Modric es un hijo de su madre en el campo.

Modric, con 37 años, es un entrenador dentro del campo ( AFP)

Y Brasil se olvidó de ello, de anularlo. Confió en sus estrellas y terminó estrellado ante un grupo de soldados que tuvo otros héroes como el arquero Livakovic, Juranovic que tapó toda salida a Vinicius Junior, los alfiles de Modric: Kovacic y Brozovic y el delantero Petkovic. El ‘Scracht’ tuvo a Neymar, pero a su alrededor hubo jugadores que fueron más marketing: Richarlison, Raphinha, Paquetá. Y en el fútbol se gana con hombres y no con nombres.

En los Mundiales no puedes perdonar. Si lo haces, te pasa la factura. Croacia no tuvo muchas ocasiones, pero aprovechó las que tuvo. Brasil despertó recién en el segundo tiempo, pero los croatas supieron llevar el partido al suplementario. Y en el gol del empate, el equipo se desconcentró. No puedes ir ganando y que te agarren mal parado. Los penales ya son una ruleta. Brasil, el archifavorito, fue eliminado por Croacia, un equipo de guerreros serios y que tal vez no saben bailar como los brasileños. Hoy, la batucada y la fiesta esta en Zagreb y el llanto en Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Brasilia, Recife…