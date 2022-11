Lionel Messi causó alarma en todo el mundo debido a las imágenes de la última práctica de la selección argentina en Qatar 2022 donde se pudo observar se compartieran imágenes del verdadero estado de su tobillo derecho con una fuerte inflamación, pocas horas del partidos de debut con la albiceleste ante su similar de Arabia Saudita por el Grupo C de la justa mundialista.

Las agencias de noticias encendieron las alarmas al fotografiar la evidente hinchazón del capitán de la selección argentina, durante la práctica en Qatar University de Doha, y a que a muchos aficionados les hizo recordar una situación similar con Diego Armando Maradona durante el mundial de México ‘86.

La prensa argentina hizo la consulta sobre esta condición de Lionel Messi y desde la selección se dijo que se trataría de un vendaje con gel helado, como parte de la crioterapia para tratar esa zona sin el uso de medicamentos. “ Si hubiese tenido algo importante, ni habría salido al campo ”, informaron extraoficialmente dentro del equipo.

Lionel Messi entrenó con normalidad en la previa de su debut en Qatar 2022 (Foto: AP)

Lionel Messi: “Me siento muy bien físicamente”

Pese a que no hubo información oficial de parte de la AFA sobre la situación de Leo no sería algo para descartarlo este martes, porque logró entrenar con el resto del grupo sin problemas, hasta jugó algunas bromas y terminó bien la práctica, siendo parte del equipo titular.

Pero lo más importante era la palabra del jugador y esta llegó. “ Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema , escuché que decían que entrené diferenciado fue porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro ”, contó el capitán en rueda de prensa.

“ ¿Si hice una preparación especial? No. Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial : me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial”, señaló previo a su debut.

Lionel Messi: “Puede ser mi último Mundial”

Con 35 años, Lionel Messi no descarta que esta sea su última Copa del Mundo. “ Sabiendo que es un momento especial, seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y todos queremos ”, apuntó Messi en su última conferencia de prensa.