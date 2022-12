Latina comunicó los partidos que transmitiría en vivo durante el mundial y el encuentro entre Bélgica y Croacia no estaba previsto a emitirse a través de su señal de TV sino que estaría disponible 24 horas después en su aplicativo web. Sin embargo, algunos usuarios siguen expresando su malestar en redes sociales.

Lo cierto es que Latina continúo con su programación habitual y, en el horario en el que se jugaba el mencionado partido, se emitió el programa ‘Arriba mi gente’ con una edición especial por el mundial.

Mathías Brivio y Santi Lesmes viajaron a Qatar para reportar las incidencias y el otro lado del mundial y, este jueves, realizaron una transmisión al lado de un par de camellos, mostrando un poco más sobre la cultura del país anfritrión de la cita futbolística.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales no perdonaron que el llamado ‘canal del mundial’ no emita este partido, pese a que informó que solo transmitiría en vivo era el de España vs. Japón.

Usuarios ‘molestos’ con Latina por transmitir aventuras de Mathías y Santi en Qatar en vez del Bélgica vs Croacia

LO QUE PASÓ CON KUNG FU PANDA

El domingo pasado, Latina Televisión fue criticado en Twitter por no transmitir el partido España vs. Alemania como parte de su programación. Muchos televidentes quedaron sorprendidos al ver la película ‘Kung Fu Panda’ en lugar de la contienda futbolística y esto hizo que exploten y se volviera tendencia.

Varios usuarios arremetieron duramente contra el denominado “canal del mundial” e hicieron expresar su molestia. Este hecho también ocurrió cuando Latina no transmitió el partido Argentina-Arabia Saudita.