Barcelona vs. Cádiz EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | chocan este sábado 10 de septiembre desde las 11:30 a.m. (hora peruana) por la fecha 5 de LaLiga en el Estadio Nuevo Mirandilla. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, y el minuto a minuto lo podrás ver en trome.pe

TE VA A INTERESAR | Conferencia Juan Reynoso EN VIVO: DT. de la selección peruana anuncia lista de convocados

¿Cómo llegan Barcelona y Cádiz al partido?

Barcelona atraviesa un buen momento, tanto en LaLiga como en la Champions League. En el torneo local, los de Xavi se encuentran en el puesto 2, dos puntos detrás del Real Madrid. Tras empatar sin goles en la primera fecha ante Rayo Vallecano, el cuadro ‘azulgrana’ metió 3 goleadas consecutivas.

En Champions League, Barcelona arrancó con el pie derecho derrotando 5-1 al Viktoria Plzen con gran actuación de Robert Lewandowski, quien no tardó en destaparse como e goleador que necesitaban en Cataluña.

Cadiz es el peor equipo en lo que va de LaLiga. Cuatro derrotas consecutivas los coloca en el fondo de la tabla con cero puntos. En su último partido perdieron 3-0 con el Celta de Vigo de Renato Tapia.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Cadiz en vivo por LaLiga?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Cádiz en vivo en Perú y Sudamérica?

El Barcelona vs. Cádiz será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Mirandilla y será transmitido en México, por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV Sports App; en España, vía Movistar Laliga 2, Movistar Laliga y Movistar+ mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Cádiz en vivo en España?

El encuentro Barcelona vs Cádiz se podrá ver en España, vía Movistar Laliga 2, Movistar Laliga y Movistar+.

Barcelona vs Cádiz: alineaciones posibles

Cádiz: Jeremías Ledesma, Joseba Zaldúa, Víctor Chust, Luis Hernández, Luis Espino, Fali Jiménez, Antonio Blanco, Brian Ocampo, Alejo, Antony Lozano y Álvaro Negredo. DT: Sergio González.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Raphinha, Ousmane Dembélé (Ansu Fati) y Robert Lewandowski (Ferran Torres). DT: Xavi Hernández.