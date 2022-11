España y Costa Rica sostendrán un duro partido este miércoles 23 de noviembre (18:00 horas de Madrid; 10:00 horas de San José) en el Estado Al-Thumama de la ciudad de Doha por la jornada 1 del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Entérate de los detalles para saber las canales que cuenta con la transmisión oficial del duelo entre La Roja y La Sele.

A través de Movistar+ y LaLigaSporTV, el público de España podrá acceder a las imágenes del cotejo contra Costa Rica por los canales de Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1 y fuboTV España.

En tanto, el público de Costa Rica podrá ver el juego ante España en los canales TDMAX, Teletica En Vivo, Sky HD y Teletica Canal 7. Por otro lado, también podrán escuchar el juego por la emisora de Teletica Radio 91.5.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, el juego España-Costa Rica se televisa en las señales de Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App. Si en caso te encuentras en México, tendrás más opciones a tu disposición: Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa y Blim TV.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del partido España vs. Costa Rica por intermedio de TUDN y SKY Sports HD.

En Sudamérica, la señal internacional de DirecTV Sports, TyC Sports, SporTV, Latina TV, El Canal del Fútbol, Bolivia TV, Teledoce, Caracol TV y TiGo Sports ofrecerá la cobertura el España contra Costa Rica en los países de Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.

¿Qué canal transmite partido España vs. Costa Rica por el Mundial de Qatar 2022?

Países Canales de TV España Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1 y fuboTV España Costa Rica TDMAX, Teletica En Vivo, Sky HD y Teletica Canal 7 Estados Unidos SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, Peacock, Sling, Foxsports.com, Telemundo, FOX Sports App y FOX Network Argentina DeporTV, DIRECTV Sports Argentina y Televisión Pública México Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD Colombia DirecTV Sports y DirecTV Go Perú DirecTV Sports y DirecTV Go Ecuador CNT Play y DIRECTV Sports Ecuador Venezuela DIRECTV Sports Venezuela y Televen Uruguay Antel TV, NS Eventos 1, Montecable HD 1, MCGo Live, TCC, DIRECTV Sports Uruguay Paraguay TiGo Sports Paraguay Panamá Csport.tv, Cable Onda Sports, Tigo Sports Panama, TVN Radio 96.5 y Sky HD El Salvador Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, TCS GO y Sky HD Canadá TSN.ca, TSN1, TSN App, TSN3, TSN4, RDS y RDS App Alemania Servus TV, Das Erste y Magenta Sport Puerto Rico Telemundo Deportes Bolivia Bolivia TV Chile DirecTV Sports, Chilevión y Canal 13 Italia Rai Play Francia beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1 y beIN Sports 2

