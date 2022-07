Liverpool vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por la final de la Community Shield este sábado 30 de julio a las 11:00 a.m. (hora peruana). El duelo será transmitido por ESPN, Star Plus y Sky Sports, y también podrás seguir todas las incidencias a través del Minuto a minuto de trome.pe

Arranca la temporada en Inglaterra con un choque de dos clubes grandes. Este será el primer enfrentamiento entre los equipos de Jurgen Klopp y ‘Pep’ Guardiola, el que podría marcar la pauta en lo que veremos este año en la Premier League.

Liverpool tendrá a disposición a Darwin Núñez, flamante delantero que llegó para reeemplazar a Sadio Mané. Por su parte, Erling Haaland tendrá su primera prueba de fuego en Inglaterra vistiendo la camiseta de Manchester City.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Manchester City en final Community Shield?

Perú – 11:00

Colombia – 11:00

Ecuador – 11:00

México – 11:00

Venezuela – 12:00

Bolivia – 12:00

Paraguay – 12:00

Argentina – 13:00

Brasil – 13:00

Uruguay – 13:00

España – 18:00

¿Qué canales transmiten Liverpool vs Manchester City en final Community Shield en mundo?

El duelo entre Liverpool y Manchester City por la final de la Community Shield será transmitido por la señal de ESPN.

¿Cómo ver Liverpool vs Manchester City en vivo en Sudamérica?

El duelo entre Liverpool y Manchester City por la final de la Community Shield será transmitido EN VIVO para Sudamérica por la señal de ESPN.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Liverpool vs Manchester City?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 SD y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Liverpool vs Manchester City: alineaciones posibles

Liverpool: Adrián, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Díaz, Darwin Núñez, Salah.

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Días, Aké, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Haaland, Grealish.