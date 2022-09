Carlos Alcaraz vs Casper Ruud en vivo se enfrentan este domingo 11 de setiembre en el Arthur Ashe Stadium por la gran final del US Open 2022. El duelo tiene un condimento especial por el primer lugar del mundo también. Entérate qué canales se encargan de la transmisión.

No te pierdas las incidencias del partido Alcaraz vs Ruud en vivo, en el Arthur Ashe Stadium por la gran final del US Open 2022.

Alcaraz, uno de los mayores talentos de la actualidad, logró su boleto a la gran final luego de dejar en el camino a Frances Tiafoe, a quien venció en un durísimo duelo a cinco sets (6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3).

Al frente está el noruego Casper Ruud, quinto del mundo, quien despachó a Khachanov por 7-6, 6-2, 5-7 y 6-2. Ahora, él buscará alcanzar su primer título de Grand Slam, aunque Alcaraz intentará mermar su objetivo.

En Perú y Latinoamérica, el Alcaraz vs Ruud será transmitido a través de la señal de ESPN, la cual llevará todos los detalles de la final del US Open 2022. Además, aquellos que lo quieran ver online, podrán hacerlo por medio de la plataforma Star Plus.

En España, si quieres ver en directo el Alcaraz vs Ruud podrás seguir todas las incidencias en vivo podrás hacerlo gracias a la transmisión que harán los canales Eurosport, Eurosport Player y DAZN.

¿Qué canales transmiten el Alcaraz vs Ruud en vivo, final de US Open 2022?

Países Canales Perú ESPN y Star Plus Ecuador ESPN y Star Plus Colombia ESPN y Star Plus Argentina ESPN y Star Plus Paraguay ESPN y Star Plus Brasil ESPN y Star Plus Uruguay ESPN y Star Plus México ESPN Estados Unidos ESPN España Eurosport, Eurosport Player y DAZN

¿A qué hora juegan Alcaraz vs Ruud en vivo, final de US Open 2022?

Perú: 3 p.m.

Colombia: 3 p.m.

Ecuador: 3 p.m.

Bolivia: 4 p.m.

Venezuela: 4 p.m.

México: 4 p.m.

Estados Unidos (hora local): 4 p.m.

Chile: 5 p.m.

Argentina: 5 p.m.

Brasil: 5 p.m.

España: 10 p.m.

