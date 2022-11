Inglaterra vs. Irán EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada del grupo B del Mundial Qatar 2022 este lunes 21 de noviembre del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Khalifa International.

Los ‘Tres Leones’ inician su camino en la Copa del Mundo con el rótulo de candidatos. Sin embargo, la actualidad del cuadro inglés contradice ello, pues arriban con seis encuentros seguidos sin ganar. De hecho, esos resultados negativos provocaron el descenso en la Liga de Naciones de UEFA, por lo que el seleccionador Gareth Southgate es criticado.

Inglaterra vs. Irán EN VIVO minuto a minuto

No te pierdas los pormenores del partido Inglaterra vs Irán en vivo en el Estadio Internacional Khalifa este lunes 21 de noviembre desde las 8 a.m. (hora peruana) por el grupo B del Mundial Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Irán en vivo en el Mundial Qatar 2022?

México – 7:00 a.m.

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 2:00 p.m.

Para el debut, Inglaterra tiene problemas con las ausencias de James Maddison y Kyle Walker quedaron descartados. El volante de Leicester City tiene molestias en la rodilla que le impiden entrenar con sus compañeros. Mientras que el defensor de Manchester City está falto de ritmo, luego de recuperarse de una dolencia que le dejó sin acción por un par de meses.

De su lado, Irán se movió a días del Mundial. El elenco del experimentado entrenador Carlos Quieroz derrotó en casa por 1-0 a Nicaragua. Luego, perdió 2-0 frente a Túnez, representativo que estará en Qatar 2022. Pese a los resultados, el elenco de Asia pudo resolver algunas dudas con miras al estreno en el torneo.

Inglaterra vs. Irán: qué canales transmiten el partido en Mundial Qatar 2022

México – SKY HD

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TyC Sports

Chile – DirecTV Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Canal 4, Montecable HD, Antel TV

Paraguay – Tigo Sports

Brasil – SporTV, Globo

España – Gol Mundial

¿Dónde ver online Inglaterra vs. Irán en el Mundial Qatar 2022?

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, ECDF Play, CNT Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play

Chile – DirecTV GO

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

Inglaterra vs. Irán: posibles alineaciones del partido

Inglaterra: Jordan Pickford - John Stones, Eric Dier, Harry Maguire - Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice, Luke Shaw - Phil Foden, Raheem Sterling y Harry Kane.

Irán: Alireza Beiranvand - Sadegh Moharrami, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi - Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi, Ahmad Nourollahi - Mehdi Taremi, Sardar Azmoun y Alireza Jahanbakhsh.