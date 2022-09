Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin se enfrentan este sábado 17 de setiembre en el T-Mobile Arena del strip de Las Vegas, en el tercer episodio de esta vibrante duelo entre ambos luchadores. En juego estarán los títulos peso súper mediano AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de Canelo. Si no te quieres ver la transmisión, te contamos los canales para ver esta pelea de boxeo.

¿Cuál fue el resultado de las anteriores peleas entre Canelo vs Golovkin?

Ambos se enfrentaron por primera vez en el 2017, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en una pelea que terminó en empate luego de un juez dieses la victoria a Canelo, otro a GG y el tercero en empate.

En la segunda ocasión, Canelo se llevó la victoria gracias a la decisión de dos jueces cuando se enfrentaron en el 2018 en el T-Mobile Arena.

¿A qué hora pelean Canelo vs Golovkin?

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. (hora del este)

España: 2:00 a.m. del domingo

¿Qué canales transmiten la pelea Canelo vs Golovkin?

Perú, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Chile: A través de ESPN.

Estados Unidos y España: A través de DAZN.

México: A través de TUDN y TV Azteca.

