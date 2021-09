Perú vs Brasil será el último encuentro de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, el está programado para el jueves 9 de setiembre en el estadio Arena Pernambuco, en Recife. A continuación te traemos todos los detalles del encuentro y cómo ver su transmisión en directo.

La ‘Bicolor’ viene de ganar por 1-0 a Venezuela en la última jornada, mientras que Brasil no pudo completar su duelo ante Argentina tras haber sido suspendido de forma intempestiva por problemas con cuatro jugadores de la ‘Albiceleste’ que incumplieron restricciones.

Este será el tercer enfrentamiento de Perú vs Brasil en el año, ya que anteriormente ambos se midieron en la Copa América. El ‘Scratch’ nos ganó ambas ocasiones: 4-0 en la fase de grupos y 1-0 en las semifinales.

Perú buscará romper su mala racha jugando en Brasil en Eliminatorias. La ‘Bicolor’ marcha sétima con 8 puntos en la tabla de posiciones, por lo cual sumar hasta un punto sería un gran negocio. El ‘Scratch’ es líder con 21 unidades e invicto.

¿No te quieres perder el Perú vs Brasil? A continuación te traemos todos los detalles para que sigas la transmisión del partidazo por la jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (10 de setiembre)

¿Cómo ver EN VIVO el Perú vs Brasil en Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA DE CANALES TV

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - América TV, América tvGO y Movistar Deportes

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Ecuador - El Canal del Fútbol

Colombia - Caracol TV

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports

Brasil - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - Movistar+

Perú vs Brasil EN VIVO: canales de TV para ver partido en señal peruana

En nuestro país, son tres los canales que tienen los derechos de transmisión de los partidos de Perú: Movistar Deportes (tanto de local como visita), América TV (solo visita) y Latina (solo de local). Para el Perú vs Brasil, Movistar Deportes y América se encargarán de llevar todas las incidencias.

Perú vs Brasil EN VIVO: canales de TV para ver partido en señal brasileña

Cabe recordar que la señal de SportTV, Globo y Claro son los encargados de los derechos de transmisión para los encuentros de Brasil en las Eliminatorias Qatar 2022. De esta manera, llevarán a los televidentes lo mejor del duelo frente a Perú.

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Perú vs Brasil en Eliminatorias Qatar 2022?

Si te encuentras en territorio nacional, solo debes sintonizar el canal 4. Estas son las opciones si tienes un operador de cable.

DirecTV: Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD) Movistar TV: Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Canal 104 (SD) Canal 804 (HD) Claro TV: Canal 4 (SD)Canal 1004 (HD)

¿Cómo ver SportTV EN VIVO el Perú vs Brasil en Eliminatorias Qatar 2022?

SporTV tiene los derechos de trasmisión en Brasil respecto a las Eliminatorias Qatar 2022 y se encarga de emitir una serie de eventos deportivos. ¿Cómo verlo? Te lo contamos.

Claro TV : Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD)

: Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD) Sky : Canal 39 (SD) y Canal 439 (HD)

: Canal 39 (SD) y Canal 439 (HD) Vivo TV : Canal 39 (HD)

: Canal 39 (HD) Oi TV: Canal 39 (HD)