Brasil vs Argentina disputarán este 5 de setiembre el partido más vibrante de la jornada del domingo en Eliminatorias a Qatar 2022. El clásico sudamericano tendrá lugar por la postergada fecha 6 y a continuación Trome te trae todos los detalles para no perderte la transmisión.

¿Cómo llegan los equipos al Brasil vs Argentina?

El ‘Scratch’ viene de ganar por 1-0 en su visita a Chile, mientras que Argentina hizo lo propio frente a Venezuela al vencerla por 3-1. Además, ambos pondrán en juego su invicto en estas clasificatorias.

Será un duelo especial ya que Argentina celebró ante Brasil en la final de la reciente Copa América, por lo cual habrá una ‘sed de revancha’ de parte del ‘Scratch’ por el sinsabor que recibió en casa.

Además, sin duda un duelo aparte será el encuentro que sostengan Neymar y Lionel Messi, amigos y compañeros en el PSG, quienes volverán a cruzar camino a nivel de selecciones. Las dos estrellas del fútbol mundial se encuentran aptos físicamente para el encuentro.

A continuación te traemos todos los detalles del Brasil vs Argentina correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Brasil vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Cómo ver EN VIVO el Brasil vs Argentina en Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA DE CANALES TV

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Ecuador - El Canal del Fútbol

Colombia - Caracol TV

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports

Brasil - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

Brasil vs Argentina EN VIVO: canales de TV para ver partido en señal brasileña

Es importante recordar que la señal de SportTV, Globo y Claro cuentan con los derechos de transmisión para los encuentros de Brasil en las Eliminatorias Qatar 2022, por lo cual se encargarán de emitir el duelo frente a Argentina.

Brasil vs Argentina EN VIVO: canales de TV para ver partido en señal argentina

Es importante señalar que en Argentina las emisoras que tienen los derechos para transmitir los partidos de Argentina son TyC Sports y TV Pública.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO el Brasil vs Argentina en Eliminatorias Qatar 2022?

Para seguir el Brasil vs Argentina puedes suscribirte al servicio de TyC Sports Play, desde su portal web, desde tu celular o PC.

Ingresa y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google para no perderte las incidencias del encuentro.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO el Brasil vs Argentina en Eliminatorias Qatar 2022?

Para ver TV Pública EN VIVO podrás sintonizarlo en los canales: 14 (básico - digital - HD), 8 (digital), 1007 (HD), 121 (digital) y 1121 (HD).