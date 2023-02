¡INSÓLITO! El canal televisión de pago DirecTv anunció a finales del año pasado que durante el 2023 transmitirá los partidos del campeonato de fútbol, la Liga 1. En anuncio se efectuó en medio de la disputa de un grupo de clubes con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos televisivos de transmisión, el cual aún no se resuelve.

Pese a ello, y tras superar la postergación de dos fechas (por los conflictos sociales), DirecTV anunció este viernes 3 de febrero el estreno de su nuevo canal Liga 1 MAX, destinada a la transmisión de los partidos del fútbol peruano. Es más, lo puso a disposición “gratuita” de sus usuarios.

Sin embargo, el encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo no se disputó debido a que el cuadro de la Ciudad Imperial no se presentó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que la organización del torneo aplicó el Walkover (wo) en su contra. Se le dio la victoria a Sport Huancayo por 3-0 .

Cusco FC es uno de los siete clubes que acordaron no participar de la Liga 1 hasta que la FPF reitere la medida cautelar interpuesta ante las autoridades judiciales en el marco de la disputa de los derechos de televisivos.

Los otros conjuntos que apoyan esta medida son Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Binacional, Sport Boys, Melgar FBC y Deportivo Municipal.

Para este fin de semana, DirecTV también anunció la transmisión de los partidos Atlético Grau vs Melgar FBC, UTC de Cajamarca vs Cienciano y Deportivo Garcilaso ante Binacional. El partido de la fecha será Sporting Cristal vs Alianza Lima.

Dos de estos cuatro partidos tampoco se disputarían por la ausencia de dos equipos (Cienciano y Alianza Lima), que perderían por WO.

Los periodistas deportivos Daniel Kanashiro y Thalía Azcárate, figuras de DirecTV Sports, lamentaron lo sucedido en suelo cusqueño, pero aseguraron que el canal de pago mantendrá el compromiso asumido con el público amante del fútbol local.

“Mientras la pelotita se mueva, todos vamos a seguir ganando”, dijo Kanashiro exhortando a las autoridades resolver el conflicto en el que se encuentran enfrascados. “Esperemos todo camine a favor de nuestro fútbol nacional”, expresó Azcárate por su parte.

DATO

La realización de la fecha 3 de la Liga 1 fue aprobada por el Poder Ejecutivo luego de gestiones que hiciera el presidente de la FPF, Agustín Lozano, ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

El gobierno autorizó que se disputen los partidos pero sin público.