La reaparicón de Jefferson Farfán en la Misa del Señor de los Milagros ha valido el comentario de Elejalder Godos, quien fue el invitado estrella del programa ‘Qué ha pasao’ con Miguel Moreno y la Puca. En dicho espacio el periodista felicitó la nueva forma física de la ‘Foquita’ de cara a su regreso a las canchas con Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura.

“ Mira lo de mi sobrino Farfán es netamente médico y yo sigo esperando que Dios le de la mano. Estamos en octubre y esperemos que pueda volver para que se retire bien. Ya se lo he dicho como veinte veces, sobrino usted se tiene que ir por la puerta grande ”, apuntó sobre el goleador de Alianza Lima.

En ese sentido, se mostró entusiasmado por algunas muestra de su parte por querer regresar a la Liga 1. “ Ayer estuvo Alianza Lima en las nazarenas para ver al Señor de los Milagros y he visto por lo menos que está bajando de peso y quizá el próximo 2023 juegue por Alianza y se junte con Paolo Guerrero . ¡Te imaginas esa dupla! ”, exclamó el ‘Tío Godos’.

Ante la pregunta de la Puca sobre la supuesta brujería que habrían recibido el goleador de Alianza Lima el periodista con más de 50 años de carrera no descartó esta posibilidad. “ Yo creo que sí. Es demasiado…Mira mi vida esta hecha, no me importa lo que digan de mí ”, expresó el también destacado relator de fútbol.

Ejelalder Godos “La Cicciolina me mostró los pechos”

Cuando Elejalder Godos fue destacado para el Mundial de Italia 90, tuvo la oportunidad de ser el único periodista deportivo en conversar con la actriz húngara de cine para adultos, Elena Anna Stalle, más conocida como la Cicciolina que llegó a ser diputada italiana.

“La Cicciolina ha sido conocida por mostrar un pecho ¿Ese día se lo mostró?”, pregunto Puca, compañera de Miguel Moreno . “Los dos, eso que tú no has hecho (a Miguel Moreno). Tenía un vestido enterizo y se lo bajó. Yo le pregunté que significaba mostrar un pecho y entonces su respuesta fue agarrarme la cara y se bajó el vestido hasta la cintura ”, respondió Godos.