¡DAMAS Y CABALLEROS! Es la frase que antecede a nuestras tardes y noches de fútbol nacional y es Jorge Kieffer el encargado de trasmitir todas las emociones de cada incidencia de nuestro balompié. Hoy el relator se ha encontrado con su clon ‘Jorge Pfizer’ quien lo ha recibido en el estudio del programa ‘Qué ha pasao’ con toda la simpatía del imitador Miguel Moreno y su compañera la puka quien se encargaron de hacerlo confesar sus más ocultos secretos.

El primer secreto que el relator estuvo dispuesto a confesar fue el verdadero hinchaje por el fútbol. “ Soy hincha de la selección peruana, soy chalaco sí, pero hincha de nuestra selección ”, dijo con mucha política el narrador y creador de muchas frases con marca registrada.

El comunicador también se encargó de comentar el presente de jugadores que hoy se hacen extrañar en la selección como Jefferson Farfán. “Jefferson fue fundamental para la obtención del título el año pasado, participó de hasta cuatro compromisos, marcado y anotando ese gol que valía para que Alianza terminara campeonando. Este año lamentablemente su lesión no le ha jugado a favor, ha estado fuera por buen tiempo y lo que él se merece como ídolo de Alianza Lima, como artífice de la clasificación al Mundial a Rusia y jugador de selección es que puede estar bien de su lesión y que pueda seguir jugando por Alianza Lima y esperamos su pronta recuperación”, comentó.

“La ‘Foquita’ es como Dionisio Romero, gana plata enla banca”

Su ‘Clon’, Jorge Pfizer, también se animó soltar su comentario. “Se parece mucho a Dionisio Romero, porque gana mucha plata en la banca, no solo es alianza el club que le da dinero, sino que también hay otro club que le quita la plata que es Melissa, pero estamos contentos de que tenga posibilidades para jugar. Ya parece choca, la cocinera de Rustica”, Moreno.

“Avaí de Paolo Guerrero no pelea por el Brasileirao”

Los seguidores del programa también pidieron un comentario sobre el ‘Depredador’. “Lo de Paolo pasa por esta posibilidad que tiene en el Avaí, se refirió bien Juan Máximo Reynoso, no hay que verlo no hay nada que probar, es nuestro capitán que fue importante para el proceso para llegar a Rusia 2018. Juega parte del proceso que no se pudo completar con Australia. Ojalá que le vaya bien con el Avaí, que no pelea por el Brasileirao, pero le sirve para estar activo. Es un jugador seleccionable y estar en el radar de la selección”, señaló.

Tampoco dejó escapar su comentario sobre la llegada de Juan Máximo Reynoso a la Videna. “ Opino que con Juan Reynoso todos pensábamos que era el más indicado, que ha conseguido cosas importantes, estuvo en Bolognesi campeón, con Universitario, triunfó como jugador y como técnico era el más inmediato a tomar el cargo y creo que nos va a hacer muy bien su presencia en la selección ”, argumentó.

Los amistosos de Perú ante México y El Salvador no podían quedar al margen. “Son dos posibilidades importantes para que Perú pueda tener ritmo, dentro d lo que se ha podido trabajar creo que se han sumado Santamaría y Ruidíaz. Era una buena opción ver a Polo, desafortunadamente por la lesión no estará. Creo que un once alternarán contra México y otro equipo lo hará contra El Salvador. Va a ser bueno ver a Perú en el inicio de su objetivo por volver a un nuevo Mundial”, añadió.

Jorge Kieffer: “Es bueno tener más compañeras que sepan de fútbol”

Finalmente, comentó sobre la incursión de muchas periodistas en el ambiente del fútbol. “ Es bueno que lo toques hay muchas compañeras que saben de fútbol, tengo a Alesandra Del Solar que fue compañera mía desde mucho tiempo en el noticiero, Carolina Salvatore y Milena Merino, también trabajé con Talía Azcárate que hoy está en otro canal y que saben mucho de fútbo l”, finalizó.