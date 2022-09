Silvio Valencia estuvo como invitado este lunes en ‘Que ha pasao’, el exitoso programa de Miguel Moreno y la ‘Chola’ Pucca que se emite por el YouTube de Trome. El popular periodista deportivo batió récords de audiencia en las redes sociales de este diario y se refirió a Juan Reynoso, el actual técnico de la selección peruana.

Según comentó, él estudió para ser entrenador pero está en la búsqueda de un equipo. “ Voy a reemplazar a Reynoso, tengo la capacidad. Yo llamaría (para la selección peruana) a muchos más jugadores de otras ligas que tengan madres o padres peruanos, tipo Lapadula, yo lo descrubí a Lapadula”, exclamó fiel a su estilo.

Asimismo, se refirió al partido que disputó Perú frente a México la noche del último sábado y le dio recomendaciones al ‘Cabezón’ para el duelo que protagonizará la selección este martes frente a El Salvador. “A mí me pareció un partido intrascendente porque la selecció no jugó a nada. Creo que Reynoso se está equivocando en esta alineación, creo que tiene que mover algunas fichas, algunos cambios. Ahora, ante El Salvador, seguramente va invitar a un hombre que yo lo pido, el Alexis Sánchez peruano, Piero Quispe, anoten ese nombre, respétalo Reynoso, Piero Quispe me parece que tiene que jugar mañana, podría hacer muchas variantes, por favor técnico Juan Máximo Reynoso, espero que lo haga”; dijo Silvio Valencia.

En ese sentido, aseguró que no se le pueden permitir más errores al entrenador de la selección o en caso contrario ‘que se vaya a su casa a vender otra cosa’. “Tiene que variar, mañana es otra oportunidad contra El Salvador, a hacer cambios profesor, hay gente joven que hay que darle oportunidad, como Cartagena, Piero Quispe, Valera y ya que descanse mi sobrino Lapadula también”, acotó el periodista deportivo.

Por otro lado, descartó que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán vayan a llenar las filas de la selección por ahora. “Reynoso ya sabe que no los va llamar, están lesionados”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR

La despedida de Claudio Pizarro fue espectacular: No recuerdo una parecida en el planeta

¡LO ÚLTIMO!: Esta es la nueva fecha de inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026

Juan Reynoso chambea y lo hace 30/24, le pone un cohete a su staff que va a su ritmo