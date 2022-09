Silvio Valencia fue el más reciente invitado de ‘Qué ha pasao’ con Miguel Moreno y La Puka. El polémico periodista deportivo se refirió a la presencia de Juan Reynoso en la selección peruana y también recordó el incidente que tuvo con Christian Cueva en un entrenamiento en España, razón por la cual recibió un ajustón de varios futbolistas de la ‘Bicolor’.

Valencia fue despedido de Exitosa Deportes tras haber tenido un careo con Christian Cueva en una práctica de la selección peruana en España cuando ésta se preparaba para afrontar el repechaje para el Mundial a Qatar 2022. Ello le provocó algunos impases con otros jugadores de la ‘Blanquirroja’, como reveló recientemente.

“ Varios jugadores me han llamado. (Renato) Tapia, por ejemplo, me ha dicho por favor ‘no hables tonterías’. El mismo (Sergio) Peña también me dijo ‘no hable tonterias, por favor señor, respete a la selección, nosotros nos ponemos nerviosos, yo me pongo nervioso cuando voy al entretamiento’ ”, manifestó inicialmente.

* Fragmento del video al minuto 21.15.

Ante ello, el hombre de prensa consideró que cree que “asusta” a los jugadores de la selección peruana. No obstante, les dejó en claro que no tiene intención de incomodarlos cuando va a los entrenamientos.

“Yo le dije en ese momento, ‘tranquilo que yo no voy a molestar, quiero que la selección vaya al mundial’. Pero sienten que yo los trato de persuadir cuando los veo. Creo que los asusto”, agregó.

Criticó a Reynoso por su alineación ante México

Además, Silvio Valencia no desaprovechó la oportunidad para dejarle su ‘chiquita’ a Juan Reynoso, a quien recomendó colocar a Piero Quispe para el próximo partido amistoso FIFA de la ‘Bicolor’, ante El Salvador.

“A mí me pareció un partido intrascendente porque la selección no jugó a nada. Creo que Reynoso se está equivocando en esta alineación, creo que tiene que mover algunas fichas, algunos cambios. Ahora ante El Salvador seguramente va a invitar a un hombre que yo lo pido, Piero Quispe, es el Alexis Sánchez peruano. Anoten este nombre, respétalo, Reynoso, Quispe me parece que tiene que jugar mañana donde va a hacer muchas variantes”, sentenció.