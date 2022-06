A su estilo, la rapera peruana SISA (Milagros Campos) le pidió al entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca , que continúe al mando de la dirección técnica de la Blanquirroja.

Con flow y estilo, la freestyler SISA rimó para trome.pe e hizo un llamado al popular ‘Tigre’ para que siga dirigiendo a la selección peruana, que quedó eliminada en repechaje ante Australia para el mundial de Qatar 2022.

Sisa es una de las participantes de la ‘Liga de Freestyle femenina’, que empieza el viernes 17 de junio.

Ricardo Gareca se queda en Perú. Esa es la inspiración de Sisa, freestyler peruana, para improvisar unas rimas.

Aquí la letra que fluyó en menos de un minuto:

“Hola, gente, ¿cómo están?

Yo te vengo a invitar.

Gareca en Perú te tienes que quedar.

Yo sé que te necesitan en Argentina,

Pero el peruano se esfuerza y tiene disciplina.

Así que la selección va a estar aquí,

Y tú te tienes que quedar hasta el fin.

Porque te necesita Advíncula, Guerrero o farfán. También el que va por el carril.

O sea, Carrillo, el que se esfuerza, el que se esmera y también acelera.

Yo sé que es la hinchada peruana

que te necesita hoy y también mañana.

Porque la gente está para apoyarse

No para irse al momento de luchar.

Yo sé que te tienes que quedar.

Gareca, por favor, vamos a otro mundial.

¿Nos vas a llevar o no?

Tienes que quedarte, no quiero que seas la decepción.

Te lo digo de todo corazón.

Esto es Perú, pasión y amor”.

En menos de un minuto, la artista representó la voz de miles de peruanos que desean que el argentino continúe como director técnico de la selección, aunque su permanencia aún es incierta, pues se sabe que en los próximos días conversará con directivos de la Federación para tomar una decisión.

LIGA DE FREESTYLE FEMENINA

SISA es una joven revelación del freestyle y también es estudiante de marketing. Se inició en la improvisación hace un par de años y se ha hecho un nombre a punta de batallas callejeras.

“Es complicado por los estigmas que algunas veces pasa. Las chicas pueden sentir inseguridad, como yo lo sentí en algún momento. Es un largo camino y necesitas bastante motivación para poder continuar. Yo llevo dos años en esto, empecé en 2022″, dijo a trome.pe

“Me gustaría vivir del freestyle y de la mano de mi carrera. Mis referentes en batallas me gusta la colombiana Marithea, y por flow la Joaqui, es muy under”, agregó.

SISA forma parte del grupo de raperas que participará en la ‘Liga de Freestyle femenina’, que se realizará este viernes 17 de junio y viernes 1 de julio en el Parque del Amor de Miraflores desde las 4 de la tarde. El evento será transmitido por las redes sociales de Hype .