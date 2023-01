El chef turco Nusret Gokce, mundialmente conocido como Salt Bae, saltó a las planas de los diarios tras irrumpir en las celebraciones de la selección de Argentina durante la final del Mundial Qatar 2022, llegando inclusive a levantar la Copa del Mundo pese a que no debía hacerlo por protocolo. Recientemente, se pudo conocer cuál sería la sanción que recibiría de parte de la FIFA por ello.

¿Qué dijo la FIFA sobre el ingreso de Salt Bae en la final del Mundial Qatar 2022?

Si bien Salt Bae es cercano al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ello no significaba que cuente con autorización para ingresar al campo para las celebraciones del título del Mundial. The New York Times se comunicó con un portavoz de la FIFA, quien señaló que se vienen investigando los accesos inadecuados y que se adoptarán medidas internas.

“Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye ex ganadores de la Copa Mundial de la FIFA y jefes de estado”, consigna una disposición oficial de la entidad afincada en Zúrich.

¿Cuál sería la sanción que aplicará FIFA contra Salt Bae?

El medio Lance de Brasil dio a conocer que la FIFA adoptará una dura sanción contra Salt Bae, al punto de bloquear su acceso para la siguiente edición de la Copa del Mundo, por lo cual no podrá ingresar a ninguno de los partidos que se disputen.

Cabe recordar que la próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Así, Salt Bae se convertirá en uno de los primeros vetados para disfrutar de esta edición del torneo futbolístico.

Salt Bae incomodó a jugadores de Argentina en la celebración del Mundial

Durante la ceremonia de premiación del Mundial Qatar 2022, llamó la atención la presencia del chef Salt Bae, quien se tomó fotos con diferentes jugadores de Argentina, como es el caso de Lionel Messi, Ángel Di María, entre otros. En imágenes, se apreció la incomodidad de muchos de ellos.

No obstante, el acto más polémico que cometió el chef turco durante este evento fue el haber tocado la COpa del Mundo, la cual está reservada solo para los jugadores campeones y presidentes de países.

