Manchester se encuentra conmocionado, al menos la mitad de la ciudad. Y es que la decisión de Erik ten Hag, el director técnico del Manchester United, de no tomar en cuenta a Cristiano Ronaldo para el partido de este fin de semana ante el Chelsea por la Premier League ha hecho mucho ruido, más aún porque es una respuesta del estratega a la conducta de CR7 en el último cotejo de los “Red Devils”.

El último miércoles, el United venció de local 2-0 a Tottenham por la jornada 12 del torneo inglés y sigue acomodándose en los primeros lugares del certamen; no obstante, la nota gris de la jornada la protagonizó el delantero portugués.

Y no precisamente por haberse quedado en el banco de suplentes, sino por su actitud de irse a los camerinos cuando restaban 5 minutos para que acabe el encuentro y al ver que Ten Hag ya no lo iba a utilizar pues había realizado todas su variantes permitidas.

ERIK TEN HAG DECIDIÓ DEJAR FUERA DEL PRÓXIMO PARTIDO A CRISTIANO RONALDO

Las imágenes del futbolista de 37 años dejando el banco de suplentes de Old Trafford para dirigirse a los camerinos mientras sus compañeros aún disputaban el cotejo frente a los “Spurs” dieron rápidamente la vuelta al mundo.

Todos lo tomaron como un berrinche de Ronaldo a la decisión del director técnico, quien no lo ha tenido muy en cuenta desde que comenzó la temporada: no juega de titular los partidos de la Premier y suele ingresar solo los minutos finales, y cuando es titular lo hace por la Europa League, un torneo de menor valía que la Champions League, campeonato que CR7 había jugado ininterrumpidamente desde 2003.

Ten Hag también lo vio así y por ello consideró no tomarlo en cuenta para el duelo de este domingo ante el Chelsea en Londres. “Es una falta de respeto a todo el plantel lo que hizo”, habrían sido las palabras del técnico en la interna, según recogieron medios ingleses.

A pesar de que Manchester United venció por 2-0 al Tottenham, Cristiano Ronaldo no saboreó bien la victoria de su equipo y abandonó el campo de juego minutos antes de que acabara el encuentro. Justo segundos antes de que el portugués realizara esta acción, el técnico Erik Ten Hag realizó tres cambios reduciendo las posibilidades de que entre Ronaldo al partido. No es la primera vez que pasa algo similar, contra el Newcastle el delantero fue reemplazado en un empate sin goles desatando gestos de molestia. (Fuente: Latina TV)

¿QUIÉN ES TEN HAG, EL TÉCNICO QUE CASTIGÓ A CRISTIANO RONALDO?

Es un exfutbolista y técnico neerlandés -holandés, como les conocía anteriormente- de 52 años. Desarrolló su carrera futbolística en clubes de los Países Bajos, como FC Twente -donde jugaría en tres períodos distintos-, De Graafschap, RKC Waalwijk y FC Utrecht. En 2002 colgó los chimpunes en el FC Twente.

Su carrera como director técnico la empezó en el filial del Twente y más tarde, fue parte del cuerpo técnico del PSV como ayudante de Fred Rutten. Sin embargo, su gran trabajo llegó con el Go Ahead Eagles, a quien ascendió a la Eredivisie (máxima categoría del fútbol neerlandés).

Ya en 2013, se marcha a Alemania para trabajar en el filial del Bayern Múnich durante los dos primeros años de Pep Guardiola. En 2015 retorna a Países Bajos y con el Utrecht -en temporada y media- consiguió 56 victorias, 25 empates y 30 derrotas.

Gracias a su buena performance en diciembre de 2017 llega al Ajax. Realizó una gran temporada 2018-19, llegando a las semifinales de la Champions, eliminando en los octavos y cuartos de final al Real Madrid y a la Juventus, respectivamente. El año posterior mantuvo una performance parecida.

Gracias a ese respaldo, en abril de 2022 se anunció que a partir de julio de dicho año dejaba el Ajax para ser entrenador del Manchester United.

Mientras era DT del Ajax de Ámsterdam (Foto: AP)

LA RESPUESTA DE CRISTIANO RONALDO A LA DECISIÓN DE CASTIGARLO EN MANCHESTER UNITED

La medida de Ten Hag tuvo el respaldo de la directiva de Manchester. Y ante ello y a sabiendas de que estaba en falta, Cristiano emitió un comunicado en sus redes sociales en la que admitía que las emociones le habían ganado desafortunadamente y que se comprometía a seguir entrenando para recuperar su mejor forma en beneficio del equipo.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado (...) Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento nos lleva lo mejor. Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego dado. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y United debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo”, expresó en su cuenta de Instagram.