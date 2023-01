Su nombre fue sinónimo de gol al inicio de los 90′. Se trata de Horacio La Pepa Baldessari, ariete nacido en Argentina, ídolo de Sporting Cristal; pero querido por todos los hinchas del fútbol. Comentarista de fútbol, luego técnico de la Copa Perú y hasta caracterizado por JB. Conoce la verdadera historia del argentino con corazón peruano más querido de todo el país.

TE VA A INTERESAR: ASÍ COMO LA PEPA: LOS CRACKS DE FÚTBOL QUE TERMINARON EN LA POBREZA

La Pepa llegó a nuestro país para reforzar al Deportivo Municipal en 1990; según confesó en una entrevista para la Fe de Cuto, vino a probarse sin saber; pues ya había demostrado sus dotes de goleador en los clubes grandes de Bolivia, como el Bolívar; Blooming y Oriente Petrolero.

“Cuando veo al utilero, parecía el chofer del tren fantasma, en mi vida vi una cosa más fea que Willy, era más feo que pellizcarse los h... Le digo: “Disculpe, me podría dar ropa”, él me contesta: “¿No trajiste ropa?”, resulta que me habían traído a prueba”, reveló el argentino.

Gracias a una buena campaña, ‘La Pepa’ fue contratado al año siguiente por Sporting Cristal, equipo con el que se volvería figura.

CAMPEÓN CON SPORTING CRISTAL Y SE SALVÓ DEL ATAQUE A BUS

Con la camiseta de Sporting Cristal, La Pepa Baldessari se coronó campeón del fútbol peruano y además, goleador del torneo con 25 anotaciones.

En ese equipo, Horacio Raúl compartiría vestuario con grandes jugadores como Percy Olivares, Julio César Uribe, Francesco Manassero y Franco Navarro, además, de nacientes figuras como Flavio Maestri, Roberto Palacios y Pablo Zegarra.

En dicho torneo, Sporting Cristal se impuso en los torneos Regional I y Regional II, convirtiéndose automáticamente en campeón, sin necesidad de disputar la final.

Ese año también sucedió un hecho que jamás se borrará de la memoria de Baldessari. El 21 de abril del 1991, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Universitario, con dos goles del ariete argentino. Lo que parecía iba a ser una fiesta para el equipo celeste, casi termina en una tragedia.

La Pepa Baldessari no pasa por un buen momento económico. (La Fe de Cuto)

Cuando los celestes se disponían a salir del viejo estadio Lolo Fernández, barristas de la ‘U’ arrojaron una bomba molotov contra el bus, que ardió en llamas de inmediato. Baldessari y sus compañeros lograron escapar en uno de los hechos más despreciables ocurridos en el futbol peruano.

LA IMITACIÓN DE LA PEPA BALDESSARI

Mientras Horacio Baldessari era todo un personaje en el fútbol peruano, no era tan conocido fuera del entorno futbolístico. Poco a poco fue ganando popularidad dos años después de su retiro, gracias a su participación como panelista en el programa La polémica en el fútbol, al lado de Gustavo Barnechea, Carlos Alberto Navarro y Germán Leguía.

Esta nueva faceta de la Pepa sería aprovechada por el genial Jorge Benavides para crear su personaje de la Pepa Babossari, el mismo que perduró a este segmento y se convirtió en una de sus caracterizaciones concurrentes, además, popularizo la frase ‘Fierita’.

Hasta JB imitó a la Pepa Baldessari. (Difusión)

LA PEPA Y LA ‘LIMPIADA CON BILLETES’

Uno de los episodios más controvertidos en la carrera de La Pepa fue cuando fungía como técnico del Carlos Mannucci de Trujillo. El arquero del cuadro carlista denunció un intento de soborno y el argentino fiel a su estilo, realizó la controvertida acusación pública.

La Pepa mostró los billetes en pantalla y a pesar que lo estaban grabando se limpió el trasero con ellos, sorprendido a propios y extraños. A los 62 años, hoy Horacio Baldessari no vive momentos felices, con problemas económicos, no puede pagar su renta y hasta hay días que no come.

MÁS INFORMACIÓN: