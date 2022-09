LA MEJOR DE LAS RECOMPENSAS. Un clásico siempre deja historias y hechos que contar y el pasado domingo no fue la excepción con el triunfo 2-0 de Universitario en casa de Alianza Lima, donde acumula cuatro años sin derrotas. Si bien la fiesta pareció empañarse con agresiones a la delegación crema y tuvo otro capítulo en la lesión de un Jefferson Farfán que jugó y terminó adolorido, los focos también apuntaron a un joven integrante del plantel de Universitario, el defensor Leonardo Rugel.

José Leonardo Rugel Morán arrancó el duelo en la banca de suplentes, porque los titulares para Carlos Compagnucci son Nelinho Quina y Federico Alonso. Sin embargo, cuando el destino está escrito, las letras suelen ser inamovibles. Antes del minuto de juego , Alonso pidió su cambio por desgarrarse al momento de un pase largo.

El técnico crema no lo dudó. “Leonardo vas a entrar, calienta. Te van hablar, no hagas caso, no te compliques, pide ayuda a Aldo (Corzo) o Nelson (Cabanillas) si tienes que apretar en los costados. No salgas mucho del área y en pelota parada anda con confianza”, le habría dicho Compagnucci al zaguero de 21 años y 1,88 metros.

Gol de Rugel para el 1-0 del Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1. (Video: Gol Perú)

Según fuentes, en el partido tanto Hernán Barcos como Aldair Rodríguez quisieron ‘trabajarlo a la boquilla’ y Rugel tuvo un error que casi termina en gol de Cristian Benavente, pero se sobrepuso, tomó aire y la ‘rompió'. A los 53′ clavó la primera ‘puñalada’ añadiendo un rebote para el 1-0 y no volvió a fallar en el resto del encuentro. En camarines, se llevó todas las palmas. Esto fue el premio a un camino nada sencillo.

Universitario y los inicios de Leonardo Rugel en el fútbol

Nacido un 2 de junio del 2001 en Tumbes, la aventura futbolística de Rugel empezó por las canchas de la dura Copa Perú, en la que participó vistiendo las camisetas del Club Social Amigos de Miramar y Sport Progresistas Los Pinos. Fue entonces cuando su captado por los ‘ojeadores’ del club crema.

Leonardo Rugel Morán siempre soñó con ser futbolista profesional

Sí, Universitario lo ‘reclutó' en 2017 y el joven futbolista empezó entonces la última etapa de formación. Algunos lo vieron como un buen prospecto de volante de marca, pero finalmente por su gran juego aéreo y buena salida no se movió del puesto de central. Dos años después, Leonardo ya era parte del equipo de reservas.

Todos veían al jugador como uno de los mejores prospectos para un futuro cercano, pero en el 2020 fue prestado a UTC. Allí, con la camiseta del ‘Gavilán Norteño’ debutó en la Liga 1 el 18 de agosto de aquel año, en casa de Sport Huancayo donde perdieron 2-0. Jugó todo el duelo y recibió una tarjeta amarilla.

Leonardo Rugel, de 19 años, marcó el segundo de Universitario para victoria ante Alianza Atlético.

Para el 2021 regresó la ‘U’ pedido por Ángel Comizzo y ese año empieza a ‘explotar’ jugando 11 encuentros por la Liga1 y tres en la Copa Libertadores, además de anotar su primer gol en la profesional con un gran cabezazo ante Alianza Atlético en Villa El Salvador.

Sin embargo, el 2022 lo empezó en la ‘oscuridad’, porque tanto Álvaro Gutiérrez como Jorge Araujo no le dieron chances y el defensor pensó en irse a préstamo. Todo cambió con la llegada de Carlos Compagnucci . “Leonardo quédate, vas a tener oportunidades, necesitamos a los buenos jugadores y tu eres uno de ellos”, le dijo el argentino tras su arribo. No se equivocó.

Los últimos días fueron inolvidables para Leonardo. Jugó con la sub 23 ante Chile, participó en su primer clásico y anotó. Y su historia, apenas comienza.

