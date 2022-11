Su selección no es una de las favoritas para esta justa mundialista pero se ha ganado la consideración y respeto de todos los futboleros. Croacia, actual subcampeón del mundo, entregó su lista de convocados para Qatar 2022 con su capitán y máximo referente a la cabeza: Luka Modric, volante del Real Madrid y otrora ganador del Balón de Oro.

El seleccionado que conduce técnicamente Zlatko Dalic -quien ya dirigió a su país en Rusia 2018- presentó hace unos días su nómina de 26 jugadores . En ella, el nombre del mediocampista de la “Casa Blanca” destaca y con creces.

Esta será la cuarta participación en Copas del Mundo de “Lukita” y la última. Antes estuvo en Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿QUIÉN ES LUKA MODRIC?

Luka Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en la ciudad de Zadar, que en ese entonces pertenecía a Yugolasvia. Cuando era pequeño, él y su familia fueron desplazados durante la Guerra croata de Independencia, debiendo vivir en hoteles en compañía de otros refugiados.

A causa de la guerra, Modric perdió a su abuelo, quien -junto a otros ancianos- fue ejecutado por los rebeldes serbios en 1991 en el asentamiento de Jasenice. Tras el fin de la guerra, les fue devuelta su casa en el pueblo de Zaton Obrovacki, pero Luka decidió permanecer en Zadar para jugar al fútbol.

Su padre, que trabajaba como técnico aeronáutico en el aeropuerto de esa ciudad, y su madre, una costurera, decidieron apoyarlo pese a la modesta situación económica de la familia. Así, a los 16 años fue fichado por el Dínamo Zagreb.

No obstante, su debut en Primera División recién ocurriría un par de más tarde (2003) y no sería en Croacia, sino en Bosnia, en el club H. Š. K. Zrinjski Mostar, al que fue prestado del Dínamo al no tener chances de jugar allí.

Luego de dos temporadas cedido al fútbol bosnio, Luka retornaría al Dínamo Zagreb con chances de pelear por un lugar -retornó como el mejor jugador del balompié bosnio- y lo conseguiría. Al punto de convertirse en la siguiente temporada (2006-07) en el mejor jugador de la liga croata.

El curso siguiente sería el último en Croacia, pues sería traspasado al Tottenham de Inglaterra, en donde obtendría su consagración europea. Permaneció de mediados de 2008 a mediados de 2012 en la Premier League. Su nuevo destino: Real Madrid.

Allí consolidaría su estatus de crack mundial, ganando todos los títulos posibles y obteniendo el Balón de Oro en 2018, quitándole el premio a CR7 y Messi los habituales ganadores en esta época.

Con su selección, además de los mundiales, jugó 4 Eurocopas: 2008, 2012, 2016 y 2020.

En su época como jugador del Tottenham (Foto: EFE)

¿CUÁNDO DEBUTA CROACIA Y CUÁLES SON SUS PARTIDOS EN QATAR 2022?

El seleccionado croata comparte el Grupo F con Marruecos, Canadá y Bélgica, y romperá fuegos ante los africanos el próximo miércoles 23 de noviembre. Cuatro días más tarde, el domingo 27, se medirá con los norteamericanos, y cuatro días después, el jueves 1 de diciembre, lo hará frente a los belgas.