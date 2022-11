Después de la victoria de la selección argentina ante México en la fase de grupos de Qatar 2022, se viralizó un polémico video en redes sociales; en donde a los jugadores albicelestes en los camerinos y a Lionel Messi, quien supuestamente patea la camiseta de la selección mexicana.

Las imágenes causaron fastidio a un gran número de mexicanos, quienes consideraron que era una falta de respeto; mientras que otros creen que la Pulga no realizó de manera adrede tal acción.

A esta polémica se sumó el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien expresó su enojo y amenazó a Messi a través de su cuenta de Twitter.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo”, escribió el pugilista.

¿Quién es Canelo Álvarez?

Saúl Álvarez nació en el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, México y es uno de los boxeadores más importantes de los últimos años. El mexicano es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring de peso supermediano.

‘Canelo’es un apodo que le pusieron sus amigos de colegio y de barrio. Esto se debe su piel clara y pecas, algo que heredó de su madre. Hasta septiembre de 2022, Canelo tiene un récord de 57 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Del total de victorias, 39 fueron por nocaut y nocaut técnico, el resto ha sido por decisión de los jueces.

