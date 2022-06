Pese a que desde la misma Federación Peruana de Fútbol admitieron que su principal interés es que Ricardo Gareca renueve como director técnico de la selección peruana, en caso esto no se dé, la FPF ya tendría un ‘plan B’. Según el periodista Omar Ruíz de Somocurcio de Teledeportes, este sería Sebastián Beccacece.

TE VA A INTERESAR | Óscar Del Portal confiesa que lloró en vivo por video que mandó su esposa

“Una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección. Sebastián Beccacece”, manifestó el hombre de prensa.

TROME | El plan B en caso de no seguir Ricardo Gareca (Teledeportes)

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Beccacece nació en Rosario hace 41 años. Fue futbolista amateur, no llegando a jugar de manera profesional. Tras unos años de intento, decidió estudiar para convertirse en director técnico.

A finales del 2002 conoció a Jorge Sampaoli, quien necesitaba un asistente para dirigir en Sport Boys del Callao. Beccacece se quedó 5 años en Perú junto a ‘Don Sampa’ (en Boys, Bolognesi y Sporting Cristal). Asimismo, se mantuvo al lado del ‘Hombrecito’ en O’Higgins, Emelec, Universidad de Chile y en la Selección chilena de fútbol.

Es en el 2016 donde se anima a ser director técnico. El argentino pasó por Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing y nuevamente Defensa y Justicia, con un breve intervalo para volver a ser asistente de Sampaoli en la selección argentina.

Como asistente logró 3 títulos de Primera División, una Copa de Chile y una Copa Sudamericana con la Universidad de Chile, mientras que en la selección sureña obtuvo la Copa América 2015. Como DT. principal, ganó la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia.

En cuanto a su estilo, los equipos de Beccacece se destacan por tener mucha velocidad en los recorridos y siempre buscar ser lo más verticales posible. Sin embargo, él mismo no se describe como dogmático ya que ha firmado a saber adaptarse a los jugadores que tiene.

“Me gusta analizar y estudiar, y a través de la imaginación, llegar a pensar qué se puede desarrollar en un partido, pero siempre bajándolo a lo que tengo, a la materia prima que tengo. No me gusta volar demasiado porque lo más importante son los futbolistas, eso lo tengo claro”, indicó en una entrevista a ‘El Gráfico’.

TE PUEDE INTERESAR